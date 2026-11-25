أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تستهدف توطين صناعة الوحدات البحرية وتحديث أسطول الصيد المصري وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرًا إلى تنفيذ خطة لبناء 50 قاطرة بحرية والتوسع في تصديرها إلى الأسواق الخارجية، وذلك وفقا لما جاء عبر “CBC”.

وأوضح ربيع، خلال مؤتمر صحفي على هامش مراسم تدشين وحدات بحرية جديدة بترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، أن سفن الصيد من طراز «رزق» تمثل أول تكنولوجيا مصرية لتصنيع سفن صيد أعالي البحار بإمكانات متطورة تتيح لها العمل في المياه الدولية.

وكشف رئيس الهيئة عن اعتزام مضاعفة الطاقة الإنتاجية للترسانات والشركات التابعة، لرفع معدلات الإنتاج وتدشين وحدتين بحريتين شهريًا، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًا.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة بقناة السويس، أكد ربيع تسجيل مؤشرات إيجابية منذ بداية نوفمبر، بعبور 1194 سفينة بحمولات صافية بلغت 72 مليون طن، وإيرادات بلغت 593 مليون دولار، مقابل 295 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار إلى ارتفاع أعداد السفن العابرة بنسبة 34.8%، والحمولات الصافية بنسبة 92.2%، والإيرادات بنسبة 101.2%، بالتزامن مع العودة التدريجية لعدد من الخطوط الملاحية الكبرى للعبور بالقناة.