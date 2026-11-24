وجه رئيس جامعة قناة السويس ،الدكتور ناصر سعيد مندور، برفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتأكد من جاهزية جميع الكليات من النواحي الأكاديمية والإدارية واللوجستية مع الانتهاء من تشكيل الكنترولات وتنقيح قوائم الطلاب ومراجعة بياناتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز اللجان الامتحانية وإعداد الجداول، بما يضمن انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وذكرت الجامعة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن ذلك جاء خلال ترؤسه اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة، حيث ناقش المجلس الاستعدادات الشاملة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ومتابعة انتظام العملية التعليمية والامتحانية (Mid-Term)، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة المتابعة الدقيقة لسير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (Mid-Term) التي عُقدت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من نوفمبر الحالي وفق الجداول المعلنة بكل كلية، مشددا على أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج بما يتيح للطلاب الوقوف على مستواهم الدراسي والاستفادة من نتائج التقييم في استكمال الفصل الدراسي.

واستعرض المجلس جاهزية معامل الاختبارات الإلكترونية بكليات الطب البيطري والطب والصيدلة وطب الأسنان والتي تبلغ سعتها الإجمالية 1400 جهاز، حيث جرى التأكيد على مراجعة كفاءة الأجهزة والبنية التكنولوجية والتجهيزات الفنية والتأكد من استعدادها لاستقبال الطلاب وأداء الاختبارات الإلكترونية بكفاءة وانتظام.

وشدد الدكتور ناصر مندور على ضرورة توفير بيئة امتحانية جيدة، خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان وتحقيق الانضباط والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدًا عدم حصول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على إجازات خلال فترة الامتحانات، لضمان تواجدهم والقيام بمسؤولياتهم الأكاديمية والإشرافية، وتوفير الدعم اللازم لسير العملية الامتحانية دون معوقات.

وأشار البيان إلى أن المجلس تناول خلال اجتماعه الخريطة الزمنية للامتحانات، والأنشطة المرتبطة بالفصل الدراسي الأول، حيث تبدأ الامتحانات العملية اعتبارًا من 13 ديسمبر المقبل فيما تعقد امتحانات متطلبات الجامعة وفق الجدول التالي: اللغة الإنجليزية يوم 26 ديسمبر المقبل، والقضايا المجتمعية يوم 27 الشهر ذاته، والجودة يوم 28 الشهر ذاته، والحاسب الآلي يوم 29 الشهر ذاته، على أن تُعقد امتحانات التخلفات يومي 30 و31 ديسمبر 2026، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى الخميس الموافق 31 ديسمبر وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 2 يناير 2027 وتستمر حتى الخميس 21 يناير المقبل على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 23 يناير وحتى الخميس 4 فبراير المقبل ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير القادم.

وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، أكد المجلس ضرورة إعلان الجداول التفصيلية لكل فرقة ومستوى دراسي من خلال الكليات والأنظمة الإلكترونية الجامعية، وفق طبيعة الدراسة بكل كلية، مع توعية الطلاب بالضوابط والتعليمات الواجب الالتزام بها أثناء أداء الامتحانات.