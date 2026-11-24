قال محمد يحيى، الناقد الرياضي، إن الكابتن حسام البدري هو الأقرب لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بنسبة تصل إلى 70%، كاشفًا عن وجود تواصل بالفعل معه من جانب أحد أعضاء مجلس إدارة النادي.



وأضاف يحيى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة «MBC مصر»، اليوم الثلاثاء، أن جماهير الأهلي تنتظر الإعلان عن المدير الفني الجديد، إلا أنه لم يتم الاستقرار رسميًا على اسم المدرب حتى الآن.

وأوضح الناقد الرياضي أن قرار رحيل المدير الفني المغربي الحسين عموتة كان قد اتُخذ منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الأهلي كان قد وضع الكابتن علي ماهر ضمن حساباته لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأشار إلى أنه كان من المقرر الاستعانة بعلي ماهر مديرًا فنيًا للأهلي، لولا انضمامه إلى منتخب مصر وتوليه منصب المدير الفني، مؤكدًا أنه لو لم يتولَّ ماهر تدريب المنتخب لكان الآن المدير الفني للنادي الأهلي، وفقًا لاتفاق سابق مع مجلس الإدارة.

وكشف يحيى عن تواصل محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مع الكابتن حسام البدري، لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق، موضحًا أن البدري أبدى موافقته ولم يبدِ أي اعتراض على المهمة.

وأوضح أن حسام البدري وضع شرطين للموافقة على تدريب الأهلي، أولهما الحصول على المقابل المالي نفسه الذي يتقاضاه حاليًا في ليبيا، وثانيهما أن تكون مدة التعاقد سنة ونصف.

وكانت توابع خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، أمس، لا تزال مستمرة، وهي الهزيمة الأولى للفريق في الدوري الممتاز، وانتهت بإعلان النادي قراره برحيل مديره الفني المغربي الحسين عموتة.

ولم تتوقف تداعيات الخسارة عند رحيل المدير الفني، إذ قرر مدير الكرة بالنادي الأهلي، الكابتن وائل جمعة، توقيع عقوبات مضاعفة على اللاعبين، من بينها تجميد المستحقات المالية لجميع لاعبي الفريق لأجل غير مسمى، لحين تحسن النتائج واستعادة الفريق مستواه.