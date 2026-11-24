أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الهجوم الذي استهدف أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي «كافد» في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، نُفذ باستخدام طائرة مسيرة، متوعدًا بالرد بحزم على استهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل المملكة.

وقال التحالف، في بيان، إن الهجوم يمثل استهدافًا متعمدًا للأعيان المدنية، مؤكدًا أن الاعتداءات التي تنفذها الفصائل المسلحة ضد المنشآت المدنية لن تمر دون رد، وأن التعامل معها سيكون بحزم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، قد أعلن تعرض أحد أبراج المركز المالي لهجوم وصفه بـ«الإرهابي»، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع موقع الحادث، فيما لم يتضمن الإعلان الأول تفاصيل بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار.

وفي تطور لاحق، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 11 شخصًا جراء الهجوم، بينهم مواطنان، ومقيمان هنديان، و3 مقيمين نيباليين، و4 مصريين، موضحًا أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الحادث وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

ويأتي الاستهداف الجديد بعد أيام من تعرض أحد أبراج المركز المالي نفسه لهجوم في 19 نوفمبر الجاري، أسفر عن أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات حينها، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السعودي.

ويُعد مركز الملك عبدالله المالي من أبرز المراكز الاقتصادية في الرياض، إذ يضم مقار مؤسسات مالية وشركات كبرى، ما يجعل استهداف منشآته المدنية تطورًا يثير مخاوف بشأن تداعيات التصعيد على أمن المنشآت الحيوية في المملكة.