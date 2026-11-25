لفتت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة جذابة خلال تواجدها في مصر، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صورة جديدة لها، أرفقتها بهاشتاج «Egypt» وقلب أحمر، في إشارة إلى تواجدها في مصر.

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور في مصر

وظهرت سيرين عبد النور بإطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة، حيث اختارت ارتداء ملابس باللون الأسود، في إطلالة اتسمت بالطابع الكلاسيكي الجذاب، وأبرزت أنوثتها بأسلوب هادئ وراقٍ.

واعتمدت النجمة اللبنانية على مكياج ناعم بألوان ترابية دافئة، مع إبراز العيون باستخدام الآيلاينر والرموش المحددة، فيما اختارت أحمر شفاه ورديًا بدرجة هادئة أضفى مزيدًا من الجاذبية على ملامحها.

أما شعرها، فتركته منسدلًا على كتفيها بخصلات طويلة وناعمة، واكتفت بإكسسوارات رقيقة، تمثلت في سلسلة ذهبية ناعمة وخاتم بسيط، لتكتمل إطلالتها بلمسات أنثوية بعيدة عن المبالغة.

سيرين عبد النور

سيرين عبد النور تشارك جمهورها أجواء تواجدها في مصر

وحرصت سيرين عبد النور على مشاركة جمهورها لحظات من أجواء تواجدها في مصر، من خلال صورة سيلفي عكست أجواء مسائية داخل أحد الأماكن، واكتفت بالتعبير عن وجودها في مصر من خلال هاشتاج «Egypt» والقلب الأحمر.

وتفاعل جمهور النجمة اللبنانية مع ظهورها، خاصة أن إطلالاتها تحظى دائمًا باهتمام متابعي الموضة والجمال، الذين يحرصون على متابعة أحدث اختياراتها في الأزياء والمكياج.