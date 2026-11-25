كشف المحامي هاني سامح، مُقدّم البلاغ ضد مقاول العقار المائل بمدينة السنبلاوين، عن الاتهامات المُوجّهة إلى المقاول وصاحب العقار، موضحًا أن أبرزها إجراء تعديلات وترميمات وتدعيمات إنشائية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 10 سنوات حال تسبّب هذه الأعمال في أضرار.

تنفيذ أعمال تدعيم دون ترخيص يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات

وأوضح "سامح"، خلال مداخلة تليفزيونية، أن قانون البناء يتضمن عقوبات على تنفيذ أعمال التعديلات والترميمات والتدعيمات دون ترخيص، لافتًا إلى أن هذه العقوبات تسري حتى إذا كان من ينفذ الأعمال مهندسًا أو استشاريًا هندسيًا، طالما لم يحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

وأضاف أن خطورة الواقعة تتمثل في أن الشخص الذي نفذ تلك الأعمال، بحسب قوله، ليس مهندسًا أو استشاريًا هندسيًا، فضلًا عن أن ما جرى يمثل مخالفة جسيمة للقانون ولأبسط القواعد والأعراف الهندسية.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن تأثر الأعمدة بالميل يجعل المنشأ بأكمله مصدر خطورة، موضحًا أن ظهور العقار بصورة سليمة أو مستقيمة لا يعني بالضرورة سلامته الإنشائية، إذ إن تقييم المنشآت يتطلب فحص التفاصيل الفنية المتعلقة بالخرسانة ونتائج الميل والإجهادات الواقعة على المبنى.

وضرب “سامح” مثالًا لتوضيح خطورة الاستعانة بغير المتخصصين، قائلًا إنه لا يمكن لشخص يعاني إجهادًا في القلب أن يلجأ إلى أي شخص غير متخصص لإجراء عملية جراحية متقدمة، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على أصحاب الخبرة والتخصص في التعامل مع الأعمال الهندسية.

وشدّد على أهمية الارتقاء بالمستوى العلمي ونشر ثقافة التفكير النقدي بين الجمهور، وتعليم المواطنين أساليب النقد والتحقق، سواء من خلال التوعية العامة أو إدراج هذه المفاهيم في مراحل التعليم الأساسي، حتى لا ينخدعوا بممارسات وصفها بأنها انتهاك واضح للمبادئ العلمية والهندسية.

وفيما يتعلق بالاتهامات، أشار سامح إلى أن المتهمين ظهروا في عدد من القنوات التلفزيونية وأقروا بتنفيذ الأعمال دون ترخيص، بل وتفاخروا بذلك، بحسب قوله، موضحًا أنهم ذكروا أن الجهات المختصة سبق أن رفضت طلباتهم وأصدرت قرارات بالإزالة، ورغم ذلك نفذوا تلك الأعمال.

وأكد أن القضية تستدعي المتابعة نظرًا لحساسيتها وخطورة المخالفات المنسوبة إلى المتهمين.