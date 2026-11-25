كشفت الإعلامية سهام صالح عن وجود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن هوية المدير الفني الجديد للفريق، وذلك خلال حديثها في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأوضحت “سهام” أن بيراميدز تسبّب في رحيل ثلاثة مدربين عن الأهلي حتى الآن، كان آخرهم الحسين عموتة.

وأضافت أن ياسين منصور يفضل التعاقد مع مدير فني أجنبي، وفي حال الاستعانة بمدرب مصري، فيكون ذلك بشكل مؤقت، بينما يرى اتجاه آخر داخل المجلس عدم وجود مانع من تولي مدرب وطني المهمة، مثل حسام البدري أو عماد النحاس.

واختتمت بالتأكيد أن حسام البدري يتصدّر قائمة المرشحين لتدريب الأهلي حتى الآن.