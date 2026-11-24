نظَّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومديرية أوقاف أسيوط، بالتعاون مع جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية لطلاب كليتي التجارة والحقوق، بعنوان: هل القانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟.. (بنطبق قانون ولا شريعة؟)، وذلك ضمن مبادرة "جسور".

جاءت الندوة برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس، ومتابعة الدكتور عيد علي خليفة - مدير مديرية أوقاف أسيوط. وتأتي في سياق الجهود الرامية إلى تصحيح التصور الشائع بوجود خصومة بين الدين والتشريعات المنظمة للمجتمع، وترسيخ الوعي الديني والقانوني المتكامل لدى الأجيال الشابة.

هل القانون يتعارض مع الشريعة؟

وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها افتتاح الندوة بحضور الدكتور أحمد عبد المولى - رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عيد علي خليفة - مدير أوقاف أسيوط، والدكتور معمر رتيب - عميد كلية الحقوق، والدكتور علاء عبد الحفيظ - عميد كلية التجارة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وعقب الجلسة الافتتاحية، تفقد الحضور معرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي أقامته مديرية الأوقاف بالجامعة، وأشاد رئيس الجامعة خلال جولته بالمحتوى الفكري للمطبوعات المعروضة، معتبرًا إياها مرجعًا معرفيًا يعزز الوعي الديني المستنير لدى الطلاب، ويحصنهم ضد الأفكار المغلوطة.

وتناول الدكتور البدري السيد مصطفى - مدرس الفقه العام بكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، الإشكالية الأولى للندوة، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية والقانون يلتقيان في المقاصد الكلية المتمثلة في حفظ الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، واستدل بقوله -تعالى-: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾، مشددًا أن وضع الدين في خصومة مع التشريعات المنظمة للمجتمع ناتج عن القراءة المجتزأة للنصوص وإغفال مقاصدها.

من جانبه، حسم الدكتور أسامة عوض عبد الله - إمام وخطيب بأوقاف أسيوط، التساؤل الشعبي «بنطبق قانون ولا شريعة؟»، مبينًا أن الانضباط بالقوانين المنظمة للشأن العام واجب شرعي ما لم تصطدم بثوابت الدين.

واستند في طرحه إلى قوله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، وإلى الحديثين النبويين: «المسلمون على شروطهم»، و«لا ضرر ولا ضرار»، لافتًا إلى أن التشريعات الوضعية المنضبطة تُعدُّ أداة تنفيذية لتحقيق العدل وصون الحقوق ومنع الفوضى.

واختُتمت الندوة بحوار مفتوح أجاب خلاله المحاضران عن استفسارات الطلاب بشأن الفروق المنهجية بين النص الشرعي، والاجتهاد الفقهي، والتشريع القانوني، وسط تأكيد مشترك أن استقرار المجتمعات يقوم على تكامل الوعي الديني والقانوني لدى الأجيال الشابة.