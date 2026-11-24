نشرت وزارة الأوقاف بياناً في الذكرى التاسعة لمجزرة مسجد الروضة، وذلك إحياء لذكرى شهدائها الأبرار الأطهار.. وإليكم في السطور التالية نص البيان.

بيان وزارة الأوقاف في الذكرى التاسعة لمجزرة مسجد الروضة

في الرابع والعشرين من نوفمبر، تحل الذكرى التاسعة لمجزرة مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تلك الجريمة الإرهابية البشعة التي ستظل شاهدًا على جرائم جماعة الإخوان الإرهابية وفكرها التكفيري، وعلى ما يمكن أن يقود إليه توظيف الدين في نشر الكراهية والتكفير واستباحة الدماء.

وفي هذه الذكرى، تؤكد وزارة الأوقاف أن من حق شهداء مسجد الروضة علينا أن نتذكرهم، وأن نروي للأجيال التي لم تشهد تلك الجرائم ما جرى في ذلك اليوم؛ حتى تبقى الحقيقة حاضرة في الوعي والوجدان، ولا تتحول دماء الأبرياء إلى مجرد أرقام في صفحات التاريخ.

كان يوم جمعة؛ يومًا خرج فيه المصلون إلى بيت الله لأداء الصلاة، في سكينة وطمأنينة، وقد امتلأ المسجد بأجواء العبادة وعطر المسك، فيما كانت البيوت تنتظر عودة أصحابها بعد الصلاة. لكن جماعة الإخوان الإرهابية، أصحاب الفكر التكفيري، كان لها رأي آخر؛ إذ قاد هذا الفكر إلى تحويل بيت من بيوت الله إلى ساحة للموت، واستهداف أناس آمنين لم يحملوا سلاحًا، ولم يخرجوا إلا لأداء فريضة الصلاة.

في مثل هذا اليوم، وبينما كان المصلون داخل مسجد الروضة بقرية الروضة، التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، يؤدون صلاة الجمعة، بدأ الهجوم الإرهابي بالتفجيرات وإطلاق النار العشوائي على المصلين العزل، ثم امتد الاعتداء إلى الخارجين من المسجد، من كبار السن والأطفال وغيرهم.

ولم يتوقف إجرام الإرهابيين عند هذا الحد، بل امتد إلى طريق وصول سيارات الإسعاف والجهات التي جاءت لإنقاذ المصابين؛ حيث وُضعت سيارات مفخخة في الطريق الذي كان من المنتظر أن تسلكه سيارات الإنقاذ، وفُجرت لاستهداف من يسارعون إلى إغاثة المصابين.

وأسفرت هذه الجريمة البشعة عن استشهاد ٣٠٥ من المصلين، بينهم ٢٧ طفلًا كانوا برفقة أهاليهم، وإصابة ١٢٨ آخرين. ثلاثمائة وخمسة من المصريين الذين كانوا بين راكع وساجد، يؤدون صلاة الجمعة في بيت من بيوت الله؛ أطفال استُشهدوا إلى جوار ذويهم، وآباء وأبناء وإخوة وأصدقاء خرجوا من بيوتهم للصلاة فلم يعودوا إليها.

إنها ليست مجرد أرقام؛ بل ٣٠٥ حكاية إنسانية، و٣٠٥ بيوت موجوعة، و٣٠٥ مقاعد خلت من أصحابها على موائد أسرهم. أب يدخل المسجد وابنه إلى جواره، وأم تنتظر ابنها على مائدة الغداء، وأسرة كانت تنتظر فرحة عودة أحبائها، فإذا بها تنتظر خبر الموت. هكذا تحولت البيوت في لحظة واحدة من انتظار عودة الأحبة إلى ألم الفقد ومرارة الفراق، وبقيت ذكراهم حاضرة في قلوب أسرهم حتى اليوم.

والأبشع في هذه الجريمة أنها ارتُكبت باسم الدين الإسلامي، والإسلام منها ومن مرتكبيها بريء. فالإسلام الذي يقول فيه الله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣]، لا يمكن أن يكون دين قتل المصلين أو ترويع الآمنين أو الاعتداء على الأبرياء. ويقول سبحانه: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]. ويقول سيدنا النبي ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» (رواه مسلم)، ويقول سيدنا ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (واه الترمذي).

إن مسجد الروضة ليس مجرد ذكرى في التقويم، بل هو شاهد على بشاعة جماعة الإخوان الإرهابية وفكرها التكفيري، وعلى أن التكفير حين يتحول إلى سلاح لا يكون أحد في مأمن من شروره، حتى المصلون الواقفون بين يدي الله في بيوت الله. وتؤكد وزارة الأوقاف أن جرائم الإخوان وفكرهم لا يجوز أن تُنسى أو تُبرر، أو أن يُعاد تقديمها للأجيال في صورة مغايرة لحقيقتها؛ وأن كل من ينتمي إلى أفكارهم الإرهابية أو يؤيدها أو يبرر جرائمها يتحمل مسئولية موقفه من هذا الفكر وما يترتب عليه من استباحة للدماء وترويع للآمنين.

وقد حرصت الدولة المصرية على تخليد ذكرى الشهداء ورعاية أسرهم والمصابين، وقد وجّه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء نصب تذكاري بقرية الروضة؛ تخليدًا لأرواح الشهداء. كما حرص وزراء الأوقاف على زيارة المسجد والقرية، وتجديد التواصل مع الأهالي والوقوف إلى جوارهم، كما حرص الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، منذ توليه مسئولية الوزارة، على الزيارات الدورية إلى شمال سيناء، والوقوف إلى جانب أهلها، والوفاء لشهداء مسجد الروضة وأسرهم؛ فزار قرية الروضة في نوفمبر ٢٠٢٤، وأدى صلاة الجمعة بمسجد الشهداء، والتقى الأهالي، وكرّم إمام المسجد الناجي الشيخ محمد عبد الفتاح زريق، وحفظة القرآن الكريم من أبناء الشهداء، وأعلن تحمل الوزارة المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء. وتواصلت زياراته إلى مركز بئر العبد في عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، وشملت قرى ومؤسسات دينية ومجتمعية، وافتتاح مشروعات خدمية، وتكريم حفظة القرآن الكريم؛ تأكيدًا استمرار اهتمام الوزارة بأهالي شمال سيناء ووفائها لأسر الشهداء.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في أداء واجبها في مواجهة الفكر التكفيري والمتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وكشف زيف من يتخذون من الدين ستارًا لأفكارهم الإرهابية وجرائمهم، وترسيخ الوعي بحرمة الدماء وقدسية النفس الإنسانية، وحماية المجتمع من كل فكر يهدد أمنه واستقراره.

وتعلن الوزارة إعداد ملحق توثيقي مستقل يتضمن أسماء شهداء مسجد الروضة جميعًا؛ وفاءً لذكراهم، وتأكيدًا أن لكل شهيد اسمًا وحكاية وأسرة وحقًّا في أن يبقى حاضرًا في ذاكرة الوطن، وأن دماءهم لن تُختزل في رقم مهما مرت السنوات.

وفي ذكرى مسجد الروضة، تؤكد وزارة الأوقاف أن جرائم جماعات التطرف والإرهاب لن تُنسى، وأن الوزارة كل من ارتكب جريمة باسم الدين، وكل من ينتمي إلى الفكر الإرهابي أو يؤيده أو يبرر جرائمه، وكل من يتخذ من الإسلام ستارًا لاستباحة دماء الأبرياء.

والله نسأل الرحمة لشهداء مسجد الروضة، والشفاء للمصابين، والصبر لأسر الشهداء. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء؛ وأدام على شعبها الأبيّ الكريم حسن التذكر والوفاء.