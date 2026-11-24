كشف تقرير صحفي عن وجود انقسام داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد قرار توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما كشفته الناقدة الرياضية ريهام حمدي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن 3 أعضاء بمجلس إدارة الأهلي، وهم دماطي وطارق قنديل وجارحي، طالبوا برحيل عموتة قبل التوقف الدولي الماضي، مشيرة إلى أنه لم يُعقد أي اجتماع لمجلس الإدارة حتى الآن لمناقشة هذا الملف.

وأضافت أن هناك حالة من الانقسام داخل المجلس بشأن المدير الفني المقبل، بين اتجاه يؤيد عودة السويسري مارسيل كولر لقيادة الفريق مجددًا، وآخر يفضل التعاقد مع مدرب جديد، في الوقت الذي شهد تواصلًا واستفسارًا عن موقف حسام البدري، رغم اعتراض بعض أعضاء المجلس على طرح اسمه.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا توجيه الشكر إلى الحسين عموتة وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية للفريق، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة، على أن يتم طرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

وجاء رحيل عموتة عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المباراة، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.