أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين طاقم تحكيم لقاء منتخبي مصر وبنما، المقررة إقامته غداً الأربعاء في تمام الرابعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، على ملاعب أكاديمية أسباير بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، تحت 17 عاماً المقامة حالياً في قطر.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: الإكوادوري أوسوالدو جويل كونتريراس ماسياس حكماً للساحة ويعاونه خوان رافائيل أجيار راموس مساعداً أول وموريسيو سيباستيان لوزادا نونيز مساعداً ثانياً وباتريك كولاري حكماً رابعاً ولوكا باجي تكوت حكماً احتياطياً.