استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، كهنة كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وزوجاتهم، وأمناء الخدمة، حيث قاموا بجولة في أكاديمية مارمرقس القبطية وتفقدوا مرافقها، وزاروا كذلك مركز لوجوس وشاهدوا محتويات متحف نيقية، والمركز البابوي للمخطوطات، ومتحف الصليب والمكتبة البابوية المركزية، واستمعوا لشروحات عن محتويات كل مكان من هذه المعالم.

كان قداسة البابا قد التقى أيضًا بأسرة تحرير مجلة عذراء الزيتون، برفقة القمص يوحنا يسى كاهن الكنيسة ذاتها.