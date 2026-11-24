حققت جامعة العاصمة إنجازًا جديدًا في مجال الابتكار والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، و الدكتورة منال عبد القادر، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بفوز فريق طلابي مشترك يضم طلابًا من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة العاصمة، وكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، وكلية الحاسبات بجامعة الإسماعيلية الأهلية، بالمركز الأول في مسابقة **CU-AI Nexus 2026 Hackathon**، التي استضافتها جامعة القاهرة، وحصل الفريق على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وجاء الفوز من خلال فريق **Dengineers**، الذي يضم ستة طلاب من الجامعات الثلاث، بمشاركة الطالب **معاذ حيدر، بالفرقة الثانية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة العاصمة**، في منصب نائب قائد الفريق (Vice Team Leader)، حيث نجح الفريق في تقديم مشروع مبتكر يحمل اسم **AI FrienDoc**، وهو نظام ذكي لدعم القرار الطبي (Clinical Decision Support System – CDSS)، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم المساعدة للأطباء خلال الكشف الطبي.

ويستهدف المشروع تطوير تجربة الكشف الطبي من خلال فهم وتحليل المحادثات الطبية باللهجة المصرية، وتوثيق بيانات المرضى بصورة تلقائية، واقتراح الأسئلة المناسبة والتشخيصات المحتملة، إلى جانب المساعدة في مراجعة الأدوية ورصد التفاعلات الدوائية، بما يدعم اتخاذ القرار الطبي مع ترك القرار النهائي للطبيب المختص.

وتتمثل أهمية المشروع في تخفيف الأعباء الإدارية والتوثيقية عن الأطباء، وإتاحة وقت أكبر للتواصل المباشر مع المرضى، فضلًا عن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم جودة الخدمات والرعاية الصحية.

ونُظم الهاكاثون تحت إشراف الأستاذة الدكتورة عبير محروس، مستشار رئيس جامعة القاهرة للابتكار وريادة الأعمال، وبحضور الأستاذة الدكتورة نهى نبيل، مستشار رئيس جامعة العاصمة للابتكار وريادة الأعمال، التي شاركت في متابعة فعاليات الهاكاثون ومساندة الفريق الطلابي للجامعة.

ويعكس هذا الفوز تميز طلاب جامعة العاصمة وقدرتهم على المنافسة في المحافل التكنولوجية، كما يؤكد أهمية التكامل بين التخصصات العلمية المختلفة والتعاون بين الجامعات في تقديم حلول ابتكارية للتحديات الواقعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع المعرفة.

وتتقدم جامعة العاصمة بخالص التهنئة للطالب معاذ حيدر، ولجميع أعضاء الفريق، متمنية لهم دوام النجاح والتميز، ومزيدًا من الإنجازات التي ترفع اسم الجامعة في مختلف المحافل العلمية والتكنولوجية.