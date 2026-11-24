تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية تستهدف كبار المسؤولين والقيادات الإيرانية، في إطار توجه داخل واشنطن لإبعاد الشخصيات المتشددة عن مراكز السلطة في طهران، وتهيئة الظروف لإنهاء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وفقًا لما كشفته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة.

وذكرت الشبكة أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يناقشون إمكانية استخدام القوات العسكرية لاستهداف شخصيات بارزة في القيادة الإيرانية، بهدف إضعاف نفوذ التيار المتشدد داخل النظام، والضغط على القيادات المتبقية لدفعها نحو تغيير مواقفها والتوصل إلى تسوية تنهي المواجهة.

وبحسب مصدر أمريكي وشخص مطلع على المناقشات، يرى المؤيدون لهذا المقترح أن تنفيذ عمليات تستهدف القيادات الإيرانية قد يمنح ترامب فرصة للخروج من الحرب، من خلال إظهار قدرة واشنطن على الوصول إلى كبار المسؤولين الإيرانيين واستهدافهم، بما قد يدفع بقية أركان النظام إلى إعادة حساباتهم.

في المقابل، حذر معارضون داخل الإدارة والمؤسسة العسكرية الأمريكية من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، إذ يمكن أن تدفع القيادات الإيرانية المتبقية إلى تبني مواقف أكثر تشددًا، فضلًا عن تقويض مصداقية الولايات المتحدة في أي مفاوضات مستقبلية، وزيادة المخاطر التي يتعرض لها المسؤولون الأمريكيون في المنطقة.

وتأتي هذه المناقشات في وقت يدرس فيه ترامب مجموعة من الخيارات للتعامل مع إيران، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذ عملية عسكرية جديدة، وتشمل البدائل المطروحة استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق، واستهداف منشآت نفطية وبنية تحتية للطاقة، إلى جانب مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشارت التقارير إلى أن المخاوف الأمريكية لا تقتصر على الرد العسكري الإيراني، بل تمتد إلى التهديدات المحتملة التي قد تستهدف مسؤولين أمريكيين، في ظل تصاعد التوترات الأمنية بين الجانبين.

وتكشف هذه التطورات عن استمرار الانقسام داخل واشنطن بشأن كيفية التعامل مع طهران، بين اتجاه يراهن على الضغط العسكري لإحداث تغيير داخل النظام الإيراني، وآخر يخشى أن يؤدي توسيع دائرة الاستهداف إلى إطالة أمد الحرب وتعقيد فرص التسوية السياسية.