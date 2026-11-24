في إطار جولاته التعريفية ولقاءاته مع رؤساء الكنائس المصرية، استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، القس بطرس فؤاد، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالنزهة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور القس رفعت فتحي، أمين عام سنودس النيل الإنجيلي والأمين المشارك بمجلس كنائس مصر عن الكنيسة الإنجيلية.

وخلال اللقاء، هنأ الدكتور القس أندريه زكي القس بطرس فؤاد بمناسبة توليه مسؤولية الأمانة العامة للمجلس ممثلًا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، ومشيدًا بالجهود والمبادرات الأخوية التي يقودها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي تسهم في ترسيخ المحبة وتعميق أواصر التواصل والخدمة بين الكنائس.

واستمع رئيس الطائفة الإنجيلية إلى رؤية الأمين العام وتطلعاته بشأن العمل خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تشجيعه لهذه الرؤية، ومؤكدًا أن الكنيسة الإنجيلية تدعم دائمًا العمل المسكوني، وتحرص على المشاركة الفاعلة في كل ما يعزز روح الخدمة بالمحبة ويخدم أهداف مجلس كنائس مصر.

وتناول اللقاء كذلك عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير أداء المجلس وتفعيل دور لجانه، وفي هذا السياق، أكد الدكتور القس أندريه زكي استعداد الكنيسة الإنجيلية لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة لخدمة المجلس، مشددًا على أهمية استكمال تشكيل عضويات اللجان خلال الفترة المقبلة، بما يضمن حضورًا فاعلًا ومشاركة حقيقية من مختلف الكنائس الأعضاء، ويسهم في دفع العمل المشترك إلى الأمام.

كما دعا رئيس الطائفة الإنجيلية إلى استضافة الكنيسة الإنجيلية لمؤتمر لجنة الكهنة والرعاة المقبل، في تأكيد على أهمية توسيع مساحات المشاركة والتعاون بين الكنائس الأعضاء.

ومن جانبه، أعرب القس بطرس فؤاد عن تقديره لحفاوة الاستقبال والدعم الذي لمسه خلال اللقاء، مؤكدًا تطلعه إلى البناء على ما تحقق من جهود مشتركة، والعمل على تفعيل دور المجلس ولجانه، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون بين الكنائس الأعضاء، بما يحقق رسالة المجلس وأهدافه المسكونية.

يذكر أن القس بطرس فؤاد تسلم مهام الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر في ٣ نوفمبر الجاري، وبدأ أجندة خدمته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، أعقبتها زيارة المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، فيما تأتي زيارته للدكتور القس أندريه زكي المحطة الثالثة في جولاته للقاء رؤساء الكنائس المصرية، على أن تتواصل هذه اللقاءات خلال الفترة المقبلة.