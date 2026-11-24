تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأربعاء، صوم الميلاد المجيد، لتدخل الكنائس واحدة من أميز الفترات الروحية في السنة، حيث تتجه قلوب الأقباط نحو الاحتفال بميلاد السيد المسيح، من خلال أيام من الصوم والصلاة والتسابيح، التي تتوج بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل.

صوم الميلاد

ويمثل صوم الميلاد فرصة للاستعداد الروحي لاستقبال العيد، إذ يمتد لمدة 43 يومًا، يحرص خلالها الأقباط على ممارسة الصوم الانقطاعي بحسب استطاعتهم وإرشادات الكنيسة، والامتناع عن تناول اللحوم والدواجن والألبان والبيض، والاعتماد على الأطعمة النباتية، مع السماح بتناول الأسماك في أيام الصوم، باستثناء أيام الأربعاء والجمعة والبرامون.

ولا تقتصر خصوصية هذه الفترة على الصوم فقط، بل ترتبط أيضًا بشهر كيهك، الذي يحظى بمكانة مميزة في الوجدان القبطي، ويُعرف بشهر التسبيح والمدائح الخاصة بالسيدة العذراء مريم، حيث تمتلئ الكنائس بالألحان والتسابيح الكيهكية، وتُقام السهرات الروحية التي يشارك فيها الأقباط احتفالًا بقرب ميلاد السيد المسيح.

وتعود مدة صوم الميلاد، البالغة 43 يومًا، إلى 40 يومًا على غرار صوم موسى النبي قبل تسلمه لوحي الشريعة، بالإضافة إلى ثلاثة أيام تذكارًا لمعجزة نقل جبل المقطم في عهد البابا أبرآم بن زرعة.

ويختتم الأقباط الصوم بقداس عيد الميلاد المجيد مساء 6 يناير، إيذانًا باستقبال العيد يوم 7 يناير 2027، في أجواء تملؤها الصلوات والفرحة بهذه المناسبة التي تمثل أحد أهم الأعياد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.