كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أبرز الأسماء التي ترددت لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الجدل حول مستقبل الجهاز الفني، مشيرًا إلى طرح أكثر من اسم مصري إلى جانب مدربين أجانب.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي، إن اسم حسام البدري تردد بقوة لتولي تدريب الأهلي، موضحًا: «لما كان فيه مدرب مصري مطروح السنة دي، كان رقم 1 هو حسام البدري، وكان حصل تواصل، لكن هناك مشكلة إنه مرتبط بأهلي طرابلس، وعامل هناك شغل ممتاز جدًا».

وأضاف أن اسم سامي قمصان، المدير الفني للمقاولون العرب، طُرح أيضًا بقوة، مشيرًا إلى أن رحيله سيمثل صعوبة للفريق، في ظل العمل الذي يقدمه معه، كما تردد اسم محمد شوقي، المدير الفني لنادي زد، لافتًا إلى أن إدارة زد تتسم بالتعاون مع الأهلي، وقد لا تواجه أزمة كبيرة في هذا الملف.

وأوضح شوبير أن الأسماء المصرية التي ترددت حتى الآن هي حسام البدري وسامي قمصان ومحمد شوقي، مؤكدًا أن هذه الأسماء هي المطروحة في هذا الإطار.

وعلى صعيد المدربين الأجانب، كشف شوبير عن تردد اسم الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، بقوة لتولي تدريب الأهلي، مؤكدًا أن اسمه طُرح بالفعل، إلى جانب عودة التفكير في المدرسة البرتغالية.

وأشار إلى أن التعاقد مع مدرب أجنبي في التوقيت الحالي قد يمثل تحديًا أمام الأهلي، بسبب ابتعاده عن الفريق وحاجته إلى فترة للتأقلم والتعرف على اللاعبين، وهو ما قد يؤثر على سرعة الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.