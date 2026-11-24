حظيت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، إلى القاهرة أمس الإثنين، باهتمام كبير من جانب الإعلام في البلدين في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع القاهرة وبغداد.

وجاء مقال رئيس تحرير صحيفة "الصباح" العراقية أحمد عبد الحسين، في صدر الصفحة الأولى في العدد الصادر يوم الثلاثاء، تحت عنوان “رسائل من القاهرة” حول تفاصيل لقاءات “الزيدي” بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي، والإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب.

واستهل رئيس تحرير "الصباح" العراقية مقاله قائلًا: "إن خطاب رئيس الوزراء علي الزيدي في القاهرة أمس حمل رسائل متعدِّدةً بعضها موجَّهةٌ لدول الإقليم العربيِّ وأخرى ناظرةٌ إلى الداخل العراقي، فكان حديثه أمام الجامعة العربية مناسبة لتأكيد تمسُّك العراق بالعمل على تمتين التضامن العربي في ظل هذه المنعطفات الحرجة التي تمرُّ بها المنطقة".

رئيس تحرير صحيفة الصباح العراقية أحمد عبد الحسين

وأضاف "عبد الحسين" أنه سعى إلى التأكيد على موقف العراق من النزاعات فيها بقوله إن العراق لن يتخلى عن سياسة التوازن التي اتّبعها وما زال في التعاطي مع الأزمات"، مشيرًا إلى أن عبارة "لنْ يتخلَّى" جاءت موجزةً جازمةً لتقول إنَّ العراق لمْ يكُنْ سابقًا طرفًا في صراعٍ ولنْ يكون كذلك مستقبلًا، الأمر الذي من شأنه رسم حدود فهمٍ واضحةٍ لموقف العراق.

وأكَّد أحمد عبد الحسين أنه من اللافت أيضًا أنَّ خطاب الزيدي في محفلٍ عربيٍّ كهذا تضمَّن حيِّزًا كبيرًا من الحديث عن مسائل عراقيَّةٍ داخليَّةٍ، وهذا يُمكن أنْ يكون مدخلًا لرسالة الزيدي، فهو في ربطه بين مصداقيَّة التجربة الديمقراطيَّة في العراق والتعهُّد بألا يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة، أراد أنْ يكون التزامًا سياسيًّا من قبل الحكومة موجَّهًا للداخل العراقيِّ بغية تأكيد ثقة المواطنين بالتعهُّدات الحكوميَّة، بمقدار ما هو موجَّهٌ لدول الجوار العربيِّ من أجل وضعها أمام صورةٍ جديدةٍ للعراق بوصفه شريكًا اقتصاديًّا وحليفًا سياسيًّا آمنًا تامَّ السيادة.

واختتم رئيس تحرير صحيفة "الصباح" قرائته لخطاب "الزيدي" في القاهرة قائلًا: "إن الزيارة بما حملتْه من لقاءٍ بالرئيس المصريِّ ثمَّ بالجامعة العربيَّة ومشيخة الأزهر واللقاءات الأخرى، تكشف عن اشتمالها على الجنبات السياسيَّة والاقتصاديَّة والمجتمعيَّة، وجميعها يصبُّ في رغبة العراق في الانفتاح على محيطه العربيِّ مع التأكيد على التزامه بثوابته".