قرر المخرج تامر محسن، وضع نهاية لرحلته مع إخراج المسلسلات، معلنا اعتزاله العمل الدرامي التلفزيوني والتفرغ للسينما، في خطوة لا تبدو مفاجئة بقدر ما تمثل حصيلة سنوات من التفكير وإعادة تقييم اختياراته الفنية، خاصة أن السينما كانت حلمه الأول قبل أن تقوده الصدفة إلى عالم الدراما، الذي صنع من خلاله واحدة من أبرز التجارب الإخراجية في السنوات الأخيرة.

وأعلن تامر محسن قراره، موضحا أنه يسعى إلى تصحيح مساره الفني والعودة إلى المجال الذي درس من أجله الإخراج، بعدما اكتشف أن السينما هي الأقرب إلى طموحه وتطلعاته الإبداعية.

وأشار تامر محسن، إلى أنه قدم عددا من المسلسلات خلال مشواره، لكنه لم يعد يرغب في مواصلة العمل بالتلفزيون، خاصة في ظل تغير طبيعة المشاهدة واتجاه الجمهور إلى متابعة الأعمال عبر شاشات الهواتف، وهو ما لا يتوافق مع رؤيته كمخرج سينمائي.

وكشف محسن، أنه بدأ بالفعل العمل على مجموعة من الأفلام القصيرة، تمهيدا لعرضها خلال الفترة المقبلة، لتكون بداية مرحلة جديدة يضع فيها السينما في مقدمة اهتماماته الفنية.

بداية تامر محسن

لم تكن السينما الاختيار المهني الأول في حياة تامر محسن، إذ درس الهندسة المعمارية وعمل في مجال التصميم المعماري لمدة 7 سنوات، قبل أن يقرر التخلي عن مهنته والالتحاق بالمعهد العالي للسينما لدراسة الإخراج، بحثا عن تحقيق حلمه الفني.

وبعد سنوات من العمل في الأفلام الوثائقية والقصيرة والإعلانات، كان يستعد لخوض تجربته الروائية الطويلة الأولى، لكن السيناريست الراحل وحيد حامد غير مسار رحلته، عندما عرض عليه إخراج مسلسل «بدون ذكر أسماء» عام 2013.

كانت تلك الخطوة بداية دخوله عالم الدراما التلفزيونية، رغم أنها لم تكن ضمن خططه الأصلية، لكنها فتحت أمامه أبوابا واسعة، وأصبح واحدا من أبرز المخرجين الذين تركوا بصمة مختلفة على الشاشة الصغيرة.

فيلم قط وفار

في عام 2015، قدم تامر محسن فيلم «قط وفار»، من تأليف وحيد حامد، وبطولة محمود حميدة ومحمد فراج، وناقش من خلاله العلاقة بين السلطة والمواطن البسيط، عبر صراع يدور حول جثمان سيدة، في معالجة جمعت بين الكوميديا السوداء والنقد الاجتماعي.

ورغم مرور أكثر من 11 عاما على هذه التجربة، ظل «قط وفار» فيلمه الروائي الطويل الوحيد كمخرج، مقابل مجموعة من المسلسلات التي صنعت شهرته ورسخت مكانته الفنية، وهي مفارقة تكشف حجم المساحة التي استحوذت عليها الدراما من مشروعه السينمائي، وتفسر جانبا من رغبته الحالية في استعادة حلمه المؤجل.

مسلسلات تامر محسن

لم ترتبط أهمية تامر محسن في الدراما بعدد الأعمال التي قدمها، بقدر ارتباطها بقدرته على صناعة مشروع فني يحمل بصمة خاصة، ويمنح الحكاية والشخصيات مساحة تتجاوز مجرد الاستعانة بأسماء النجوم.

ففي «بدون ذكر أسماء» قدم صورة للمجتمع المصري وتحولاته خلال فترة الثمانينيات، بينما تناول في «تحت السيطرة» قضية الإدمان من منظور إنساني بعيدا عن المعالجة الوعظية المباشرة.

وفي «هذا المساء» ناقش التفاوت الطبقي وانتهاك الخصوصية وتأثير التكنولوجيا على العلاقات الإنسانية، قبل أن يقدم في «لعبة نيوتن» رحلة معقدة داخل النفس البشرية، من خلال شخصيات لا يمكن تصنيفها بسهولة بين الخير والشر.

كما واصل تجاربه المختلفة في أعماله الأخيرة، ومنها «قلبي ومفتاحه»، الذي أعاد من خلاله تقديم مي عز الدين ودياب في أدوار بعيدة عن القوالب المعتادة، وشارك في بطولته آسر ياسين، وعرض خلال موسم رمضان 2025.

ولم تكن السينما بعيدة تماما عن عالمه التلفزيوني، إذ حضرت بشكل لافت في «قلبي ومفتاحه»، من خلال عناوين الحلقات التي استلهمت أسماء أفلام مصرية، بينها «طائر على الطريق» و«ليلة ساخنة» و«موعد على العشاء»، في استدعاء واضح لتراث السينما المصرية.

عودة تامر محسن الى السينما

لم يأت قرار اعتزال إخراج المسلسلات وليد اللحظة، بل سبقه عدد من التصريحات والمواقف التي كشفت عن عدم رضاه عن طبيعة العمل التلفزيوني والقيود التي يفرضها أحيانا على المخرج.

ففي عام 2018، تحدث تامر محسن في تصريحات إعلامية عن أن انشغاله بالمسلسلات تسبب في تعطيل مشروعاته السينمائية، كما انتقد عام 2020 فرض صيغة الثلاثين حلقة على صناع الدراما، دون مراعاة احتياجات كل قصة وعدد الحلقات المناسب لها.

وعقب النجاح الذي حققه مسلسل «لعبة نيوتن» عام 2021، أعلن ابتعاده عن مسلسلات الثلاثين حلقة، واتجه إلى تقديم أعمال أقصر، في محاولة لتحقيق قدر أكبر من التركيز والتكثيف الدرامي، وهو ما ظهر في مسلسل «فقرة الساحر» عام 2024، ثم «قلبي ومفتاحه» عام 2025.