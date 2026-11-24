كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بممارسة مهنة منادى سيارات ومطالبته بمبالغ مالية نظير السماح لسيارته بالإنتظار بأحد الشوارع بالقاهرة وتهديده بعدم التأخر وحال عودته تلاحظ له قيامه بوضع ملصق على زجاج سيارته يشبه المخالفة المرورية "على خلاف الحقيقة".

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية)، وبحوزته (سلاح أبيض).. وبمواجهته إعترف بممارسته مهنة منادى سيارات بدون ترخيص إبان تواجده بأحد الشوارع بدائرة القسم محل سكنه وإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التربح .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





