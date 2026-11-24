استقبل صاحب الجلالة السلطان عبد الله ابن المرحوم السلطان أحمد رعاية الدين المصطفى بالله شاه -سلطان ولاية باهانج الماليزية، ملك ماليزيا السابق- الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بقصر عبد العزيز بمنطقة إندرا مهكوتا بمدينة كوانتان، وذلك في إطار زيارة وزير الأوقاف إلى ماليزيا، ومشاركته في فعاليات المجلس العلمي الدولي «روضة الشمائل وجمع الأربعين من أهل الفضائل»، التي عُقدت يومي 21 و22 نوفمبر 2026.

وحضر اللقاء السيد داتو سري الحاج سيد إبراهيم بن سيد أحمد - الوزير المسئول عن الشئون الدينية الإسلامية والتنمية الريفية وشئون السكان الأصليين بولاية باهانج، وداتو دكتور أسمادي محمد نعيم - مفتي الولاية، وداتو توك مودا الحاج أحمد خيريزال بن الحاج عبد الرحمن - مدير إدارة الشئون الدينية الإسلامية بالولاية.

عمق العلاقات المصرية الماليزية

يُذكر أن السلطان عبد الله تولى منصب ملك ماليزيا السادس عشر خلال الفترة من 31 يناير 2019 إلى 30 يناير 2024، قبل أن يواصل مسيرته سلطانًا لولاية باهانج.

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا لعمق العلاقات المصرية الماليزية، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وثقافية ودينية، كما يعكس تقدير القيادات الماليزية للدور العلمي والدعوي الذي تضطلع به المؤسسات الدينية المصرية، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف، وقد حضر اللقاء عدد من العلماء من دول مختلفة.

وتعد زيارة وزير الأوقاف ضمن جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع المؤسسات الدينية والعلمية في مختلف دول العالم، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الدعوة الإسلامية، وخدمة السنة النبوية، ونشر الفكر الوسطي المستنير.