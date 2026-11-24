استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، الطالبة هاجر عقاب، ابنة قرية دنشال بمركز دمنهور، وذلك بحضور والدها لتكريمها بمناسبة فوزها بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع التأليف، والتي تنظمها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص محافظة البحيرة على رعاية الموهوبين والاحتفاء بالنماذج الإبداعية المتميزة من أبناء المحافظة في مختلف المحافل الثقافية والأدبية.

​وأعربت محافظ البحيرة، خلال اللقاء، عن فخرها واعتزازها بتفوق الطالبة هاجر عقاب، التي نجحت في حصد هذه الجائزة وسط منافسة قوية شارك فيها نحو 8800 متسابق من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن هذا الفوز يعكس موهبتها الأدبية الفذة وقدرتها على الإبداع والتميز، ويؤكد ما تزخر به قرى ومراكز البحيرة من طاقات واعدة في شتى المجالات.

كما أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالدور الداعم لوالد الطالبة وأسرتها في تنمية شغفها بالقراءة والكتابة وتوفير البيئة المحفزة لها للإبداع، مؤكدة أن مساندة الأسرة تمثل حجر الأساس في صناعة المبدعين واكتشاف قدراتهم.

واختتمت محافظ البحيرة اللقاء بالتأكيد على استمرار المحافظة في تبني المواهب الشابة واكتشاف قدراتهم مبكرًا، وإتاحة كافة الفرص أمامهم لتنمية مهاراتهم، بما يسهم في بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات الإبداع والابتكار، وقادر على تمثيل المحافظة بأفضل صورة في المحافل الكبرى.