أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي اليوم، الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، عن عدد من المناطق والقرى التابعة لعشرة مراكز ومدن بنطاق المحافظة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكات والمغذيات الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن خطة الصيانة تشمل فصل التيار الكهربائي في مركز دمنهور من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، حيث تتأثر بالفصل مناطق مساكن العمال وشارع 10 المتفرع من شارع الروضة بنطاق هندسة غرب دمنهور، ومساكن الشباب أمام شركة مياه الشرب بنطاق هندسة شرق دمنهور.

​كما يمتد الفصل في مركز كفر الدوار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، ليشمل منطقتي الدوار وكوم البركة التابعتين لهندسة سيدي غازي.

​وفي مركز أبو حمص، يُفصل التيار الكهربائي من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، عن مناطق المحكمة، وجرار، وأبو العرب، وبلقطر الغربية، والروضة، وكدوة السبيل.

​أما في مركز حوش عيسى، فتبدأ فترة الفصل من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، وتشمل منطقتي إصلاح كوبري عيد ومنطقة البردويل.

​ويشهد مركز المحمودية فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، عن منطقتي عبد الله مسعود وديروط، فيما يُفصل التيار في مركز أبو المطامير من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً عن منطقة سامية الشابكشي.

​وفي مركز الدلنجات، يبدأ الفصل من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، ليشمل محولات إبيا الحمراء بعد سكينة درويش، ومحول جرن فهيم، والمسين النقطة، ومحولات مغذي البنك.

​كما يُفصل التيار في مركز شبراخيت من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً عن منطقة صرف شرنوب، بينما يُفصل في مركز كوم حمادة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً عن قرية الطيرية، وجزيرة الطيرية، والاتحاد، ومنشأة أبورية.

​وتشمل أعمال الصيانة أيضاً مدينة النوبارية، حيث يُفصل التيار الكهربائي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 1:30 ظهراً عن الحي السكني الأول بالمدينة.

​وأهابت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات والمنشآت الحيوية الواقعة في المناطق المتأثرة، اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة إطلاق التيار الكهربائي في المواعيد المحددة.