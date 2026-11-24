أثار نجم الزمالك السابق أيمن يونس جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة جديدة هاجم فيها منظومة قطاعات الناشئين ومدارس الكرة في الأندية المصرية.

وكتب يونس، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: "من أغرب عجائب كرة القدم المصرية.. أن قطاعات الناشئين ومدارس الكرة في معظم الأندية هي الأسوأ على مدار التاريخ بسبب كلمة المستثمر.. ورغم ذلك نمتلك منتخبات قوية في كل المراحل السنية.. حاجة عجيبة بجد".

واعتبر أن دخول "المستثمر" في قطاعات الناشئين تسبب في تراجع المستوى بشكل غير مسبوق، حيث تحولت مدارس الكرة من مكان لاكتشاف المواهب إلى مشروع تجاري يهدف للربح فقط، على حساب تطوير اللاعبين.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى مفارقة غريبة، وهي أنه رغم هذا التراجع الكبير في القطاعات، إلا أن المنتخبات الوطنية لا تزال تقدم مستويات قوية في جميع المراحل السنية، وهو ما وصفه بـ "الحاجة العجيبة".

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود مفاضلة بين سامي قمصان ومحمد يوسف، مدير قطاع الناشئين بالنادي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بشكل مؤقت، حال الاستقرار على توجيه الشكر للمغربي الحسين عموتة وجهازه الأجنبي المعاون.

الأهلي يدرس الاستعانة بقمصان أو محمد يوسف أو البدري

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن إدارة الأهلي تدرس أكثر من سيناريو للمرحلة المقبلة، في ظل الاتجاه لإجراء تغييرات على الجهاز الفني عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.