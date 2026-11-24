أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الثلاثاء/، على ارتفاع مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 52.77 نقطة بما نسبته 0.62% ليصل إلى مستوى 8496.95 نقطة، إذ جرى تداول نحو 328 مليون سهم عبر 18 ألفا و308 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 73.6 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 49.17 نقطة بما نسبته 0.59% ليصل إلى مستوى 8435.85 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 130 مليون سهم من خلال 7939 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 22.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 56.27 نقطة بما نسبته 0.63% ليصل إلى مستوى 8950.90 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 197 مليون سهم عبر 10 آلاف و369 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 51.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 94.22 نقطة بما نسبته 1.05% ليصل إلى مستوى 9104.66 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 118 مليون سهم عبر 6461 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 20.7 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "الأنظمة" و"بيت الطاقة" و"أرزان" و"أولى تكافل" و"فنادق" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "امتيازات" و"مواشي" و"اكتتاب" و"السور" و"منشآت" الأكثر انخفاضا.