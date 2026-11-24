نجح مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، في إجراء نحو 40 ألف فحص للمسح الذري لمرضى الأورام من مختلف محافظات الصعيد، وذلك على مدار عقد كامل من العمل الطبي المتواصل، في خطوة تعكس حجم الجهد المبذول لتوفير خدمات التشخيص الدقيق والعلاج المتكامل لأبناء الجنوب دون تحميلهم أعباء مالية.

وأوضح هاني حسين مدير مستشفيات شفاء الأورمان، أن قسم المسح الذري يمثل ركيزة أساسية في رحلة علاج مرضى السرطان، حيث يسهم بفاعلية في الكشف المبكر عن الأورام، وتحديد مدى انتشارها، ومتابعة استجابة المرضى للبروتوكولات العلاجية بدقة عالية، ما يرفع من معدلات الشفاء ويحسّن من جودة حياة المرضى.

وأشار مدير مستشفيات شفاء الأورمان، إلى أن الأجهزة الطبية المتطورة المستخدمة في القسم، إلى جانب الكوادر الطبية والفنية المؤهلة، مكنت المستشفى من استيعاب الأعداد المتزايدة من الحالات القادمة من الأقصر والمحافظات المجاورة، وتقليل قوائم الانتظار قدر الإمكان.

وفي السياق ذاته أوضح «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن توفير خدمات المسح الذري بالمستشفي جنّب آلاف المرضى وأسرهم مشقة السفر لمسافات طويلة وتحمل أعباء مالية ونفسية شاقة، وساهم في سرعة بدء وتحديث البروتوكولات العلاجية وفق أحدث المعايير الطبية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفي ماضية بخطى ثابتة في تطوير منظومة التشخيص المبكر والعلاج المتكامل وفق أحدث المعايير والبروتوكولات الطبية العالمية، مؤكداً على أن الهدف الأساسي للمستشفي يتمثل في توطين الخدمات الطبية المتقدمة داخل الصعيد، لتخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم وضمان حصولهم على رعاية مجانية شاملة دون عناء السفر.