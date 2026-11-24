عقد نائب رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة الأمن المائي العربي هشام الحصري ، لقاءين منفصلين مع السفيرة منى عرفة، نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون النيل ودول حوض النيل، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، لبحث خطة التحرك البرلماني للأمن المائي العربي.

وأكد الحصري، أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن اللجنة تستهدف توظيف الدبلوماسية البرلمانية لحماية موارد المياه العذبة والحقوق المائية العربية، عبر التحرك على المستويات العربية والأفريقية والدولية، وتعزيز التواصل مع البرلمانات والمؤسسات البرلمانية المؤثرة.

وشدد على أن تحركات اللجنة تقوم على التشاور والتنسيق المسبق مع الجهات الرسمية المعنية، بما يضمن اتساق الرسائل والمواقف وتكامل الجهود البرلمانية مع المسارات الدبلوماسية والفنية والقانونية، مشيراً إلى أهمية إعداد مرجعية موثقة توجّه التحرك وتربطه بمطالب محددة ونتائج قابلة للمتابعة، معربًا عن تقديره لجهود الدبلوماسية المصرية في ملف النيل، وحرص اللجنة على الاستفادة من رؤيتها في تحديد أولويات التحرك.

من جهتها رحّبت السفيرة منى عرفة بجهود البرلمان العربي، مؤكدة استعداد وزارة الخارجية للتعاون مع اللجنة، وأهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في مساندة الجهود الرسمية، مستعرضة جهود مصر في ملف النيل، ومنها مسار مفاوضات واشنطن، ومؤكدة التمسك باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة ورفض الإجراءات الأحادية.

حماية الحقوق المائية العربية

وشددت المسؤولة المصرية على دعم بلادها للتنمية في دول حوض النيل وأفريقيا، مع احترام القانون الدولي، واستيفاء الدراسات، وتبادل المعلومات، والإخطار والتشاور المسبقين، وتجنب الإضرار بالدول الأخرى.

وخلال لقائه السفير مهند العكلوك، أكد الحصري، أن الحقوق المائية الفلسطينية جزء أصيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومقومات صموده على أرضه، وأن البرلمان العربي يضع علاقاته وإمكاناته في خدمة حمايتها، وترجمة الأولويات التي يحددها الجانب الفلسطيني إلى مساندة برلمانية عملية ومنسقة.

واستعرض العكلوك، ممارسات إسرائيل الممنهجة للاستيلاء على المياه الجوفية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من حفر الآبار، في حين تسمح بحفرها في المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى تدمير شبكات المياه في غزة وعرقلة إدخال معدات إصلاحها بذريعة الاستخدام المزدوج.

وطالب العكلوك بإبراز هذه الممارسات أمام المؤسسات البرلمانية والمحافل الدولية، ومساندة جهود تأمين مياه الشرب واستعادة الخدمات، كما أكد استعداده للتعاون الكامل مع اللجنة وتزويدها بالتقارير والوثائق اللازمة.

فيما أكد الحصري، أن المرحلة المقبلة من عمل اللجنة ستشهد خطوات عملية تستند إلى نتائج المشاورات مع الجهات الرسمية العربية والأولويات التي جرى تحديدها، للتواصل مع البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية وحشد التأييد للحقوق المائية العربية، ضمن برنامج تحرك منسق يساند الجهود الدبلوماسية الرسمية، مع متابعة تنفيذ هذه الخطوات وتقييم نتائجها.