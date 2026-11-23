أعلن ⁧‫البرلمان العربي‬⁩ عن إدانته بأشد العبارات استهداف ميناء ⁧‫بنغازي‬⁩، مؤكدًا أن هذا الهجوم يمثل اعتداءً خطيرًا على سيادة الدولة الليبية، وتهديدًا لأمن موانئها وسلامة الملاحة البحرية.

‏وأكد البرلمان العربي، أن أمن الموانئ والمنشآت البحرية وسلامة الملاحة مسؤولية سيادية لا يجوز المساس بها أو تعريضها للخطر تحت أي ذريعة، مشددًا على ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، ورفض أي محاولات لجرها إلى صراعات أو نزاعات دولية ليست طرفًا فيها، أو اتخاذ أراضيها ومياهها الإقليمية وموانئها ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل العسكرية.

‏ويجدد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع دولة ليبيا، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وموانئها، مؤكدًا أن استقرار ليبيا وأمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن احترام سيادتها يقتضي عدم الزج بها في صراعات أطراف أخرى أو تعريض مصالحها الوطنية ومقدرات شعبها لمخاطر تلك الصراعات.