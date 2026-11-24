عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مجددًا ، على أهمية تعاون الوزارتين من أجل ضمان توافُر مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية، جنبًا إلى جنب مع تعزيز الإنتاج المحلي؛ دعمًا لاستقرار الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات السوق من المواد البترولية واستدامة إمدادات الطاقة للمواطنين والقطاعات المختلفة.

وفي ضوء ذلك، صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض جهود وزارتي المالية والبترول في سبيل تأمين مخزون استراتيجي كاف من المنتجات البترولية.

وأكد أحمد كجوك، أن الوزارة حريصة على توفير السيولة للقطاعات الإنتاجية المختلفة، ولا سيما قطاع الطاقة، في ضوء رؤية وزارة المالية لحوكمة الالتزامات المالية وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ومساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتلبية متطلباتها، لافتًا إلى جهود تسوية التشابكات المالية مع قطاع البترول، ومستجدات التنسيق الذي يتم بين الجانبين لاستدامة الأداء المالي من جهة، وتأمين احتياجات الدولة والقطاعات الإنتاجية من المنتجات البترولية من جهة أخرى.

فيما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الموقف الحالي للمخزون المتوافر من مُختلف المنتجات البترولية، فضلًا عن جهود وزارة البترول وخططها لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة السعات التخزينية، وكذا جذب الاستثمارات العالمية بهدف زيادة معدلات الإنتاج، منوهًا في هذا الصدد إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز ثقة الشركات العالمية في قطاع الطاقة المصري.

وتطرق المهندس كريم بدوي، في أثناء الاجتماع، إلى عدد من مشروعات التعاون الدولي في مجالات البترول والغاز، في ضوء الاستفادة من الإمكانات التي توفرها البنية التحتية المصرية.