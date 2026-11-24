كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته حال سيره بأحد الشوارع بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 / الجارى تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بقنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب "مصاب بحروح قطعية متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله أقر بتضرره من صديقه لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "قطعة زجاجية" لرفضه إعطائه هاتفه المحمول لإجراء مكالمة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (طالب – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





