تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، لتتأرجح اليوم الثلاثاء بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسط مؤشرات على تزايد الإمدادات واحتمال حدوث فائض في ​السوق، في الوقت الذي استمرت فيه المخاطر التي تهدد حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود ‌الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 89.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ 27 أغسطس، وفقاً لرويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 79.97 دولار للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى ​لها منذ 10 أغسطس.



وقال سوفرو ساركار رئيس أبحاث الطاقة لدى بنك (دي.بي.إس) : "فقد خام برنت إلى حد بعيد ​أي زخم صعودي في الأيام القليلة الماضية، إذ إن ظروف الإمداد لا تزال في ⁠وضع معتدل رغم استمرار إغلاق مضيق هرمز، وتوازن السوق حاليا بين احتمال حدوث تخمة في المعروض في ​المستقبل وبين التوتر المستمر في الشرق الأوسط واضطرابات حركة الشحن".

وأضاف: "رغم ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال ارتفاع الأسعار مجددا، ​إذ لم يحدث أي تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وقد يلجأ أي من الطرفين في مرحلة ما إلى اختبار مدى تصميم الطرف الآخر فيما يتعلق بإغلاق المضيق".

ونقلت قناة برس.تي.في الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري قولها: إن ثلاث ناقلات ​نفط "مخالفة" اشتعلت فيها النيران أمس بعدما اصطدمت بألغام بحرية في المضيق.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن ​مسؤولين أمريكيين ومصادر أخرى مطلعة، أن الولايات المتحدة تحقق بشأن ما إذا كانت إيران ضالعة في هجمات إلكترونية استهدفت ما يصل إلى 50 ‌ناقلة ⁠طاقة.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لرويترز أمس الاثنين، إنه جرى إعادة فتح خط أنابيب حقل الشرارة النفطي، بعدما أغلقت "مجموعة خارجة عن القانون" أحد الصمامات، مشيرا إلى أن النفط بدأ يتدفق إلى صهاريج التخزين بمرافق أكاكوس بالزاوية.

ورغم الضغط الناجم عن تحسن الإمدادات على الأسعار، أشار محللون إلى أن السوق لا تزال هشة.

وقال ​دانيال هاينز المحلل لدى (إيه.إن.زد) في مذكرة ​للعملاء: "على الرغم من بعض ⁠التحسن في المخزونات وتوافر المنتجات، لا تزال سوق النفط تتعرض لضغوط شديدة".

وأضاف هاينز: "تشير أسعار النفط، وفروق الأسعار بين الآجال المختلفة، وهوامش التكرير، ومراكز المستثمرين، بشكل متزايد ​إلى أن السوق تتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها. ومع ذلك، لا تزال الخدمات ​اللوجستية مقيدة والمخزونات الاحتياطية ضئيلة. ⁠ولذلك يبدو أن نظام النفط يتحرك من حالة شح حاد نحو حالة هشاشة مستمرة، بدلا من العودة إلى الوضع الطبيعي".



وذكر دويتشه بنك في مذكرة بحثية، أن المخزونات العالمية المرصودة ارتفعت 52 مليون برميل في أكتوبر تشرين الأول، مما يشير ⁠إلى وجود ​فائض في المعروض يبلغ 1.7 مليون برميل يوميا. وأضاف البنك ​أن الأدلة تتراكم على أن السوق العالمية تستعيد التوازن وتتحول إلى تسجيل فائض، لكن الانتكاسات قد تؤخر التقدم.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز ، أن مخزونات النفط الخام والمنتجات ​النفطية في الولايات المتحدة ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي.