لقي شابان مصرعهما، إثر انهيار حفرة عليهما داخل أحد الآبار بمنطقة حاجر الدهسة، التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، في واقعة مأساوية استدعت تحرك الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شابين نتيجة انهيار حفرة عليهما أثناء وجودهما داخل بئر بمنطقة حاجر الدهسة، بنطاق دائرة مركز فرشوط.

وعلى الفور، جرى إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما يجري انتقال مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط إلى موقع الحادث، للمشاركة في جهود التعامل مع الواقعة ومحاولات انتشال الجثمانين من داخل الحفرة.

وتكثف الجهات المعنية جهودها للتعامل مع موقع الانهيار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لانتشال الجثمانين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.