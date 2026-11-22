تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من انتشال جثمان شاب بعد 3 أيام من البحث أسفل البئر المنهار بنطاق نجع السويس التابع لمركز قفط، جنوب قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء الماضي، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بانهيار بئر على شاب أثناء الحفر داخل منزل بنطاق نجع السويس بمركز قفط.

وتبين بعد الفحص انهيار بئر بعمق 17 مترًا على شاب يُدعى م.م.ب 30 عامًا، أثناء مشاركته مع آخرين فى أعمال حفر بحاجر نجع السويس، نتج عنه مصرعه أسفل أكوام التراب والأحجار.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



