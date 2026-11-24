أجرى وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة إلى مقر مديرية العمل بمحافظة المنوفية، تفقد خلالها مختلف المكاتب والإدارات، واطلع على سير العمل من واقع الملفات والمستندات الرسمية، وتابع إجراءات تقديم الخدمات ومدى انتظام العمل داخل المديرية.

ووجّه الوزير العاملين بالمديرية إلى مواصلة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين بصورة لائقة وسريعة، مع اختصار الوقت والإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملات، والتأكيد على سرعة إصدار شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، وإنجازها في أقل وقت ممكن، بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات ويعزز كفاءة الأداء داخل المديريات.

وفي ملف التشغيل، شدد الوزير على ضرورة التحرك الميداني المستمر نحو المناطق الصناعية والاستثمارية، والتواصل المباشر مع المنشآت والشركات لحصر احتياجاتها الفعلية من العمالة، ورصد فرص العمل المتاحة والإعلان عنها بشفافية أمام المواطنين، بما يوسع نطاق فرص التشغيل ويربط خدمات المديريات بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل...وفي السياق ذاته، وجّه بربط إدارات التدريب بإدارات التشغيل داخل المديرية، وتكثيف التنسيق مع القطاع الخاص، والنزول إلى المناطق الصناعية للتعرف على المهن والتخصصات المطلوبة، وتنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنشآت، بما يضمن إعداد عمالة ماهرة ومؤهلة وقادرة على الالتحاق بفرص العمل المتاحة.

وفيما يتعلق بتطوير الأداء المؤسسي، وجّه الوزير بدراسة إعادة هيكلة بعض الإدارات ودمج المتشابه منها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وإعادة توزيع الكوادر وفقًا لأولويات العمل، مع توفير المزيد من المفتشين وتعزيز قدرات مديرية العمل على أداء مهام التفتيش والمتابعة الميدانية داخل مواقع الإنتاج...كما أكد ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل داخل المنشآت ومواقع الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالحقوق والواجبات التي ينظمها القانون، ومتابعة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والعمل على تعزيز علاقات العمل المتوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يدعم استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج.

وأكد وزير العمل أن المتابعة الميدانية لمديريات العمل تستهدف الوقوف على أرض الواقع على مستوى الأداء، وتذليل أي معوقات أمام تقديم الخدمات، وتحقيق التكامل بين ملفات التشغيل والتدريب والتفتيش، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية حقوق العمال، ودعم استقرار منشآت القطاع الخاص وزيادة قدرتها الإنتاجية.