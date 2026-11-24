يواجه سوق الملابس تحديات متزايدة، بعدما اجتمعت الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، لتدخل الأسواق في موجة ركود دفعت المصانع والتجار إلى البحث عن أي وسيلة لتصريف المخزون وتوفير السيولة، حتى لو اضطروا للبيع بسعر التكلفة أو تحمل الخسائر، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي يواجهها القطاع.

وفي الوقت الذي تتراجع فيه حركة البيع والشراء بصورة ملحوظة، تبرز تساؤلات حول مستقبل صناعة الملابس الجاهزة في مصر، ومدى قدرة المصانع على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالتزامن مع خطط طموحة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تراجع مبيعات الملابس 50% رغم ارتفاع الأسعار

وكشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، عن تراجع حاد في حركة البيع والشراء بسوق الملابس، مؤكدًا انخفاض حجم المبيعات بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي، رغم ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و20%.

الملابس

وأوضح عبد السلام أن الزيادة في أسعار الملابس ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، في ظل عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مستلزمات الصناعة، وعلى رأسها الغزول، التي يغطي الإنتاج المحلي نحو 40% فقط من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية البالغة 60%.

الشحن والتأمين يضاعفان أعباء المصانع

وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات إلى أن التوترات السياسية والأوضاع الإقليمية انعكست بصورة مباشرة على تكاليف الاستيراد والشحن، موضحًا أن تكاليف الشحن ارتفعت إلى نحو ثلاثة أضعاف، فضلًا عن زيادة تكاليف التأمين على النقل البحري وتقلبات سعر الدولار.

الملابس

وأضاف أن هذه العوامل تسببت في زيادة أعباء التصنيع، وانعكست على الأسعار النهائية للمنتجات، لتجد المصانع نفسها أمام معادلة صعبة تجمع بين ارتفاع التكلفة وتراجع الطلب.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الملابس دفع الأسر المصرية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتركيز على السلع والاحتياجات الأساسية، وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال على شراء الملابس وتفاقم حالة الركود في الأسواق.

المصانع تبيع بسعر التكلفة للتخلص من المخزون

وفي ظل تراجع المبيعات بنحو 50%، أكد عبد السلام أن المصانع والتجار يسعون حاليًا إلى التخلص من المخزون المتراكم لديهم، حتى لو اضطروا إلى البيع بسعر التكلفة أو تحمل خسائر، بهدف توفير السيولة المالية وإعادة ضخها في العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف الاستعداد لإنتاج ملابس الموسم الصيفي المقبل، في محاولة لتجاوز حالة الركود الحالية وتقليل الأعباء الناتجة عن تراكم البضائع، وسط ترقب لما ستشهده الأسواق خلال الفترة المقبلة.

الاستثمارات التركية في صناعة الملابس.. حقيقة الانسحاب

وعلى الجانب الآخر، كشف فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن زيادة كبيرة في الاستثمارات التركية بقطاع الملابس في مصر خلال الأعوام الأخيرة، نافيًا صحة ما يتردد بشأن سحب الاستثمارات التركية من هذا القطاع.

وأوضح مرزوق أن 5 شركات تركية من بين أكبر 10 شركات تعمل في صناعة الملابس بمصر، وهو ما يعكس حجم وجود الاستثمارات التركية في السوق المصرية.

11 مليار دولار مستهدف صادرات الملابس الجاهزة

وأضاف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة شهدت أداءً قويًا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا وحدها تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار.

وتابع أن المجلس يعمل على وضع خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة خلال الأعوام المقبلة لتصل إلى 11 مليار دولار، مؤكدًا وجود عضوين من تركيا بالمجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وبين ركود الأسواق المحلية وطموحات التوسع في التصدير، تقف صناعة الملابس المصرية أمام اختبار مهم، يتمثل في قدرتها على خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز المكون المحلي، والحفاظ على المصانع والعمالة، بالتوازي مع فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري وزيادة تنافسيته خارجيًا.