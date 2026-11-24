أعلن الاتحاد الأوروبي والأردن، تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والشاملة من خلال حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات يورو خلال الفترة 2025-2027، لدعم تحديث الاقتصاد الأردني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وذكرت المفوضية الأوروبية- في بيان- أن رئيستها أورسولا فون دير لاين، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، شهدا توقيع اتفاقيات لدعم تحديث الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته على الصمود، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي عقد في البحر الميت، بمشاركة نحو ألف شخص من المسئولين وقادة الأعمال ومؤسسات التمويل الدولية.

وأضافت أن المؤتمر بحث فرص الاستثمار والشراكات في الصناعات ذات القيمة المضافة، والاقتصاد الرقمي، وأمن المياه، والتحول في قطاع الطاقة، والبنية التحتية للربط، إلى جانب إعادة إعمار المنطقة ودور الأردن كمركز اقتصادي إقليمي.

وأشارت إلى توقيع مذكرة تفاهم تتيح تقديم مساعدات مالية كلية للأردن بقروض تصل إلى 500 مليون يورو خلال عامي 2027 و2028، لدعم احتياجات التمويل الخارجي والاستقرار الاقتصادي، ومساندة الإصلاحات في مجالات المالية العامة والحوكمة ومكافحة الفساد والحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل.

وفي مجال الأمن المائي، يساهم الاتحاد الأوروبي وشركاؤه ضمن مبادرة "فريق أوروبا" بنحو 1.6 مليار يورو لتعزيز أمن المياه في الأردن، من خلال مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يستهدف تحلية مياه البحر في العقبة ونقلها إلى عمان، لتوفير نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاقيات الموقعة تدعم أهداف "ميثاق المتوسط" من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتعزيز التنافسية، وتنمية المهارات، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن استمرار دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في الأردن.