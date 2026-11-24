أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي يمتلك القدرة على تجاوز الأزمات والعودة سريعًا إلى الطريق الصحيح، مشددًا على ثقته في مجلس إدارة النادي، ومطالبًا لاعبي الفريق بتحمل مسؤولياتهم في ظل الدعم الكبير الذي يحصلون عليه.

وقال أحمد بلال، خلال تصريحات عبر قناة الأهلي، إن النادي اعتاد حصد البطولات على مدار سنوات طويلة، مضيفًا: «خدنا ياما دوريات كتير أوي أوي، لو قعدوا 20 سنة ياخدوا الدوري ورا بعض، مش هيلحقوا الأهلي ولا هيجيبوا نصه».

وانتقد بلال أداء لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يوفر جميع الإمكانيات للفريق، ولا توجد أزمة في الرواتب أو نقص في الدعم، إلى جانب حصول اللاعبين على فرص إعلانية ومكانة اجتماعية كبيرة بسبب وجودهم داخل النادي.

وأضاف: «مجلس الإدارة موفر كل حاجة، أمال لو كنا زي باقي الأندية، وفيه تأخير في الرواتب وبتتقاضوا أرقام قليلة؟ مفيش تأخير في الرواتب، وفيه إعلانات، وليك قيمة وقامة في المجتمع بسبب الأهلي، أنتوا من غير وجودكم في الأهلي مالكوش قيمة في المجتمع».

وشدد نجم الأهلي السابق على أن النادي قادر على تجاوز المرحلة الحالية، مؤكدًا ثقته في مجلس الإدارة وقدرته على اتخاذ القرارات المناسبة خلال الفترة المقبلة، قائلا: «الأهلي لما بيقع بيرجع بسرعة، ومتقلقوش على الأهلي.. الأهلي في إيد أمينة، ومجلس الإدارة جيد جدًا وبيقدر قيمة الجماهير، والفترة الجاية هتشهد قرارات حاسمة.. أوعوا تقلقوا على الأهلي».

وتأتي تصريحات أحمد بلال في أعقاب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، والتي تسببت في تراجع الفريق الأحمر إلى المركز الثالث بجدول الترتيب.

وسجل كريم حافظ هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليواصل الفريق السماوي انتصاراته ويرفع رصيده إلى 27 نقطة، فيما توقف رصيد الأهلي عند 20 نقطة، بعدما تقدم الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 22 نقطة عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

وفي أعقاب الخسارة، أعلن النادي الأهلي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي، على أن يتم طرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، خاصة أن البداية الإيجابية تمثل دفعة مهمة للفريق قبل المواجهات المقبلة.

ومن المنتظر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن تُذاع مباراة الأهلي وأول أغسطس عبر قنواتها المشفرة.