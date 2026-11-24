نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز جهود الدولة لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وما شهده القطاع من توسع في القدرات الإنتاجية، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى لتنويع مصادر توليد الكهرباء، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول، بما يدعم أمن الطاقة ويلبي متطلبات التنمية والأنشطة الاقتصادية.

واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مؤشرات تطوير قطاع الكهرباء، حيث ارتفعت قدرات الشبكة القومية للكهرباء بنسبة 120.7%، لتصل إلى 64 ألف ميجاوات عام 2026، مقارنة بنحو 29 ألف ميجاوات عام 2014، كما بلغ إجمالي قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة "الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية" نحو 10.5 ألف ميجاوات، فيما تستهدف الدولة رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

وأشارت الإنفوجرافات إلى جهود التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول، حيث تبلغ قدرة تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية 1500 ميجاوات، مع استهداف وصولها إلى 3000 ميجاوات في المرحلة التالية، كما تبلغ قدرة تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع السودان 80 ميجاوات، فيما تصل قدرة الربط مع الأردن إلى 550 ميجاوات، مع استهداف زيادتها إلى 2000 ميجاوات.

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية لتنويع مصادر توليد الكهرباء، أوضحت الإنفوجرافات تقدم تنفيذ محطة الضبعة النووية، باعتبارها أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، والتي تضم 4 وحدات من مفاعلات الماء المضغوط، بإجمالي قدرات تصل إلى 4800 ميجاوات.

كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على محطات توليد الكهرباء العملاقة التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، في بني سويف والعاصمة الجديدة والبرلس، بإجمالي قدرات تبلغ 14400 ميجاوات، وبتكلفة تصل إلى نحو 6 مليارات يورو، وتمثل هذه المحطات نحو 22.5% من إجمالي قدرات التوليد بالشبكة القومية للكهرباء.

وبشأن مشروعات الطاقة الشمسية، أشارت الإنفوجرافات إلى أن إجمالي قدرات المشروعات الحكومية يبلغ 216 ميجاوات، و2819 ميجاوات للمشروعات المنفذة مع القطاع الخاص، لافتةً إلى أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية تبلغ قدرته الإنتاجية 1465 ميجاوات.

وفيما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح، أوضحت الإنفوجرافات أن قدرات المشروعات الحكومية تبلغ 792 ميجاوات، و1662 ميجاوات للمشروعات المنفذة مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن القدرة الإنتاجية لمزرعة رياح جبل الزيت تبلغ 580 ميجاوات.