كشف البابا فرانسيس في مذكراته الشخصية -التي نُشرت مقتطفات منها في 24 نوفمبر- أنه رأى الشيطان ثلاث مرات، كما رأى في إحدى المرات «أبواب الجحيم».

مذكرات البابا فرانسيس

يتضمن كتاب «المذكرات الخاصة للبابا فرانسيس»، الذي أعدّه الكاردينال الأرجنتيني فيكتور مانويل فرنانديز، نصوصاً مقتبسة من يوميات دوّنها خورخي بيرغوليو (البابا فرانسيس لاحقاً) في الفترة ما بين عامي 1992 و2024.

وتكشف هذه الوثيقة عن مخاوفه، وندمه، ونقده الذاتي، إلى جانب ما كان يتمتع به من إنسانية فائقة وإيمان عميق.

وذكر فرنانديز، الذي يرأس دائرة عقيدة الإيمان في الفاتيكان، أن البابا فرانسيس طلب منه المساعدة في إطلاع العالم على هذه التأملات.

وعقب وفاة البابا فرانسيس في عام 2025، أعرب فرنانديز لخلفه، البابا ليو الرابع عشر، عن قلقه من أن يظل الكتاب «منسياً في أحد المخازن».

وقد سُمح له بنشر مقتطفات من المذكرات، مشيراً إلى أن «الهواجس الروحية التي كانت تملأ قلبه (البابا فرانسيس) واضحة للغاية، ويمكن أن تعود علينا بالنفع».

دُوّنت هذه المذكرات في مفكرة ذات غلاف جلدي، وبدأ تدوينها عام 1992 حين كان بيرغوليو يشغل منصب الأسقف المساعد في بوينس آيرس. وتستمر المذكرات لتغطي فترات توليه منصب الكاردينال ورئيس أساقفة العاصمة الأرجنتينية، وصولاً إلى توليه منصب البابوية وكان آخر تدوين فيها بتاريخ 18 أغسطس 2024.

رأيت الشيطان 3 مرات

وفي واحدة من أكثر الكشوفات إثارة للاهتمام، يكتب البابا فرانسيس أنه خلال فترة عمله كرئيس لأساقفة بوينس آيرس، وبعد ذلك كبابا للفاتيكان، رأى الشيطان في ثلاث مناسبات مختلفة؛ منها «من داخل السيارة أثناء عودتي إلى المنزل، وفي جوقة الكنيسة أثناء القداس»، ومرة ​​أخرى في روما عقب زيارة قام بها إلى تشيلي.

وكتب البابا فرانسيس في مذكراته بتاريخ 24 يناير 2021 -وفقاً لنسخة أولية من الكتاب باللغة الفرنسية، صادرة عن دار نشر «ألبان ميشيل» (Albin Michel)- ما يلي: «اكتشفت أن الشيطان كان يتجول بوقاحة، ويحوم بمكر».

كما أشار البابا فرانسيس إلى ثلاث وقائع «أنا على يقين بأنه ظهر فيها بشكل مادي فعلي، وقبل نحو 15 عاماً، رأيته من نافذة السيارة. لن أنسى عينيه اللتين كانتا تحملان تهديداً، وفي الوقت ذاته، جاذبيةً غامضة».

وفي واقعة ثانية، داخل كنيسة صغيرة تابعة لرهبان الكرمل، كتب البابا فرنسيس: «نظر إليّ بعينين متقدتين... لن أنسى تلك النظرة، فقد كانت أكثر حدة من سابقتها؛ بدت وكأنها ومضات من نار».

أما الواقعة الثالثة، فقد حدثت خلال لقاء في روما، عقب زيارة قام بها إلى تشيلي في يناير 2018.

وكتب واصفاً ذلك: «رأيته وسمعت صوته، كان صوتاً منتصراً، يوحي بأنه يملك كل شيء... لا يمكنني نسيان نبرته القوية والمبحوحة»، مضيفاً أن «الرب منحني الفرصة لأتحرر من هذه اللقاءات».

وخلال تلك الرحلة إلى تشيلي، أثار البابا فرنسيس ضجة واسعة بعد أن شكك في مصداقية ضحايا أحد أكثر المتحرشين سوءاً في تشيلي.

وبعد أن واجهه الصحفيون بأسئلتهم خلال المؤتمر الصحفي على متن الطائرة أثناء رحلة العودة، أمر البابا بإجراء تحقيق، ليدرك بعدها أن الضحايا كانوا على حق، وأنه هو من كان مخطئاً، بعد أن تعرض للتضليل من قبل التسلسل الهرمي للكنيسة في تشيلي.

وكتب البابا فرنسيس لاحقاً: «شعرت بأسى شديد بسبب الوضع في تشيلي وبسبب الحوار الذي دار مع الصحفيين على متن الطائرة. أدركت حينها مدى خطورة المشكلة... كان من الصعب عليّ الاعتراف بما حدث في تشيلي؛ لم أكن أعتقد أن الأمر بتلك الخطورة».

أبواب الجحيم أمام البابا فرانسيس

كما كشف البابا فرنسيس، في 7 يونيو 2018، أنه في الليلة السابقة، وبينما كان يستعد للنوم، «رأى أبواب الجحيم».

وقال: «كانت إغواءات وثنية بكل قوتها. نظرت إليها قليلاً، فأصابتني بالرعب»، مضيفاً أنه «استعان بالمسبحة كـسلاح».

وكتب معلقاً: «من الخطير الاقتراب من أبواب الجحيم، فقد تندلع منها ألسنة اللهب وتحرق من يقترب».