وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) مطر الظفيري، مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون المشترك بين الجانبين.. وتم التوقيع في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - في بيان، اليوم الاثنين أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في مجال حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة والممارسات الدولية الحديثة، والمعلومات والخبرات والتشريعات والبيانات الإحصائية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن هذه المذكرة تشمل كذلك التعاون لتقديم الدعم الفني والاستشارات، وتبادل الخبرات والخبراء، وإعداد الدراسات المشتركة، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، وتطوير القدرات الفنية والإدارية للقطاعات ذات العلاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية.​