أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لفرض مبالغ إضافية على المشترين الذين يتأخرون عن سداد أقساط الأجهزة المباعة بنظام التقسيط، مؤكدًا أن الحكم يختلف بحسب قدرة المشتري على السداد وسبب تأخره، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحرم الربا وتحفظ حقوق طرفي المعاملة.

حكم البيع بالتقسيط في الإسلام

وقال أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، إن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، كما يجوز أن يكون ثمن السلعة عند بيعها بالأجل أعلى من سعرها عند الدفع النقدي، شريطة الاتفاق المسبق على قيمة السلعة وطريقة السداد بصورة واضحة ومحددة قبل إتمام التعاقد، بما يمنع الجهالة أو الغموض في المعاملة.

وشدد على أن مشروعية البيع بالتقسيط لا تعني جواز زيادة المديونية بسبب تأخر المشتري عن دفع الأقساط، إذ إن فرض مبالغ إضافية على الدين مقابل تمديد أجل السداد يدخل في نطاق الربا المحرم شرعًا.

هل يجوز زيادة المبلغ على المتعثر في سداد الأقساط؟

وأكد شلبي أن المشتري الذي يمر بضائقة مالية حقيقية ولا يستطيع الوفاء بالتزاماته في مواعيدها لا يجوز تحميله أي زيادة مالية مقابل التأخير، بل يتعين منحه مهلة حتى تتحسن أحواله ويصبح قادرًا على السداد.

واستشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»، موضحًا أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى مراعاة ظروف المتعثرين وعدم استغلال حاجتهم أو زيادة الأعباء المالية عليهم بسبب عجزهم عن السداد.

وأضاف أن زيادة الدين نظير تأجيل موعد الوفاء به تُعرف بربا النسيئة أو ربا التأجيل، وهو أمر محرم شرعًا، ولا يجوز اتخاذه وسيلة للحصول على أموال إضافية من المشتري المتعثر.

حكم تعويض البائع عن تأخر المشتري القادر على السداد

وأوضح أمين الفتوى أن هناك فرقًا بين الشخص الذي يعجز عن السداد بسبب ظروفه المالية، وبين المشتري القادر على دفع الأقساط لكنه يتعمد التأخير والمماطلة دون عذر.

وأشار إلى أن حالة المماطلة قد يترتب عليها ضرر فعلي يلحق بالبائع، وفي هذه الحالة يمكن المطالبة بتعويض عن الضرر الحقيقي الذي وقع بالفعل، على أن يُقدَّر التعويض وفق حجم الضرر المثبت، وليس من خلال فرض مبلغ جزافي أو نسبة محددة مسبقًا.

ولفت إلى أن تحديد زيادة ثابتة على الأقساط المتأخرة، مثل 1% أو 5% عن كل شهر، لا يجوز شرعًا باعتبارها زيادة مرتبطة بأجل الدين، فضلًا عن أن الأضرار الفعلية تختلف من حالة إلى أخرى ولا يمكن تقديرها بنسبة موحدة لجميع المعاملات.

كيف يُحدد التعويض عن التأخير في سداد الأقساط؟

وبيّن شلبي أن تقدير التعويض عن الضرر الفعلي ينبغي أن يستند إلى حقيقة الضرر الذي لحق بالبائع، ويمكن الرجوع في تحديده إلى أهل الخبرة أو اللجوء إلى التحكيم بين الطرفين، بما يراعي ظروف كل حالة على حدة.

وأكد أن الاتفاق مسبقًا في عقد التقسيط على فرض زيادة مالية عند التأخر في السداد لا يجوز شرعًا، لأن هذه الزيادة المشروطة على الدين تفتح الباب للوقوع في الربا، بينما يختلف الأمر في التعويض عن ضرر حقيقي ثبت وقوعه بالفعل، وفق الضوابط الشرعية.

وأكد أمين الفتوى على أهمية التمييز بين المدين المعسر الذي يجب التيسير عليه، والمدين القادر الذي يتعمد المماطلة، موضحًا أن أحكام الشريعة تقوم على تحقيق العدل، وصيانة الحقوق، ومنع الضرر، مع مراعاة ظروف المدين وعدم تحميله ما لا يستطيع الوفاء به.