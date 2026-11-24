كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن الأسماء المطروحة داخل النادي الأهلي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في ظل الاتجاه لإجراء تغييرات على الجهاز الفني عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي يفكر في عدد من الأسماء لتولي المسؤولية الفنية، وهم سامي قمصان ومحمد شوقي وحسام البدري وعماد النحاس، مشيرا إلى وجود اتجاه لاستمرار وائل جمعة وياسر رضوان ضمن الجهاز الفني الجديد.

وأضاف أن تولي حسام البدري المسؤولية الفنية للأهلي قد يرتبط بتغيير شكل الجهاز المعاون، إذ سيصطحب معه جهازه الفني الخاص حال التوصل إلى اتفاق معه لتولي المهمة.

وتأتي هذه التطورات عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك الذي رفع رصيده إلى 22 نقطة عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عندما يلتقي أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.