عقد المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، لقاءً مع الآباء الكهنة، ورعاة الكنائس، ومسئوليها، بحضور المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب دييجو، الرئيس الإقليمي للرهبان الكومبونيان بإقليم مصر والسودان.

تضمّن اليوم لقاءً تكوينيًا حول الوثيقة البابوية "الإنسانية الرائعة" لقداسة البابا لاون الرابع عشر، قدّمه سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان.

كذلك، تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الرعوية، والإدارية، من بينها: الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعداد لسر الزواج، والاحتفال به، ومشروع إعادة تحديد الحدود الجغرافية للكنائس، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالخدمة الرعوية.