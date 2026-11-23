تنعي الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، برئاسة المطران الدكتور سامي فوزي شحاتة، المطران جورج خضر، متروبوليت جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان)، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 103 أعوام، بعد رحلة طويلة من الخدمة الكنسية والفكرية والإنسانية.

ويُعد المطران جورج خضر من أبرز الشخصيات الكنسية والفكرية في لبنان والعالم العربي، إذ امتدت خدمته في مجالات الرعاية والتعليم والفكر اللاهوتي، كما كان له دور بارز في الحركة المسكونية، وإسهامات في تعزيز الحوار بين الأديان.

وتتقدم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر بخالص التعازي إلى غبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، والإكليروس وأبناء البطريركية والكنيسة البيزنطية في كل العالم.

وتصلي الكنيسة أن يمنح الله العزاء والرجاء لكل القلوب المتألمة، وأن تظل إسهامات المطران جورج خضر في الفكر المسيحي والحركة المسكونية والحوار بين الأديان حاضرة في ذاكرة الكنيسة.