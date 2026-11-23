أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن ما كشفته مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن رفض مصر مقترح فتح حدودها أمام الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يمثل تأكيدًا جديدًا على صلابة الموقف المصري وثباته في مواجهة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

مذكرات بايدن تكشف موقف مصر التاريخي

وأوضح سليمان، أن هذا الموقف يعكس ثوابت الدولة المصرية، ويجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافضة بشكل قاطع لأي مخططات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية قضيتهم، مؤكدًا أن القاهرة تعاملت مع مخططات التهجير باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني ومستقبل المنطقة.

وأضاف أن الرئيس السيسي وضع خطوطًا حمراء واضحة لا تقبل التجاوز، في مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر، والتأكيد على أن معالجة الأزمة تبدأ بوقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية إلى أن أهمية ما ورد في مذكرات بايدن تتمثل في أنها تقدم شهادة من داخل الإدارة الأمريكية على حقيقة الموقف المصري، وتؤكد أن رفض التهجير لم يكن مجرد موقف دبلوماسي معلن، بل سياسة مصرية ثابتة عبّر عنها الرئيس السيسي بوضوح في اتصالاته وتحركاته السياسية منذ اندلاع الحرب.

مصر تواجه مخططات التهجير

وشدد سليمان على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، اضطلعت بدور محوري على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقه في البقاء على أرضه، مؤكدًا أن تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير لن تحقق الاستقرار، بل ستفتح الباب أمام مزيد من التوتر والصراع، وتقوض فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل في المنطقة.