أعادت شركة «فيراري» الإيطالية إحياء شارتها الشهيرة «Challenge Stradale» بعد غياب دام 23 عامًا منذ إطلاق طراز «360» عام 2003، وذلك بالكشف الرسمي عن سيارتها الخارقة الجديدة «فيراري 296 Challenge Stradale» خلال فعاليات «Finali Mondiali» على حلبة برشلونة-كاتالونيا في إسبانيا.

وتتميز السيارة الجديدة بتخليها التام عن المنظومة الهجينة القابلة للشحن الموجودة في طراز «296 GTB» القياسي، لتصبح أول نسخة مخصصة للسير على الطرق العامة في عائلة «296» تعتمد على محرك البنزين الخالص فقط، وهو توجه كان يقتصر سابقًا على نسخ الحلبات مثل «296 GT3» و«296 Challenge».

مواصفات محرك «فيراري 296 Challenge Stradale» وأرقام الأداء

تعتمد «فيراري 296 Challenge Stradale» على محرك بنزين مزدوج التوربو مكون من 6 أسطوانات بزاوية 120 درجة وسعة 3.0 لتر (2,992 سي سي)، تم ضبطه وتعديله ليولّد قوة تبلغ 670 حصانًا متريًا (661 حصانًا ميكانيكيًا) عند 8,000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يصل إلى 740 نيوتن-متر عند 6,250 دورة في الدقيقة.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الخلفية مع برمجة نقل سرعات مستعارة من طراز «SF90 XX Stradale».

وبفضل إزالة البطاريات والمحرك الكهربائي، انخفض الوزن الجاف للسيارة بمقدار 140 كجم مقارنة بطراز «296 GTB» ليصل إلى 1,330 كجم فقط؛ مِمَّا يمنحها القدرة على التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.8 ثانية، والوصول إلى 200 كم/ساعة خلال 7.9 ثانية، وتجاوز سرعة قصوى تبلغ 300 كم/ساعة، مع تسجيل زمن قدره 1:18.5 دقيقة على حلبة فيورانو الاختبارية.

الديناميكية الهوائية وتنافسيتها مع «بورش 911 GT3 RS»

تستلهم السيارة حزمتها الديناميكية الهوائية من نسخة السباقات الجديدة «296 Challenge Evo» المخصصة للحلبات فقط، حيث تضم مشتتًا أماميًا ممتدًا، وجنيحات جانبية، ومشتت هواء خلفيًا ضخمًا، وجناحًا خلفيًا ثابتًا يولد قوة ضغط سفلية تبلغ 617 كجم عند سرعة 250 كم/ساعة، بزيادة قدرها 72% مقارنة بطراز «296 GTB».

وتضع هذه التجهيزات «فيراري 296 Challenge Stradale» في منافسة مباشرة مع السيارات الخارقة المخصصة للحلبات والقانونية للسير على الطرق العامة مثل «بورش 911 GT3 RS»، حيث تركز على الوزن الخفيف والاستجابة الميكانيكية المباشرة بدلاً من الأرقام القصوى للقوة الحصانية.

السعر المتوقع وموعد الطرح في الأسواق

أكدت «فيراري» أن طراز «296 Challenge Stradale» لن يكون إصدارًا محدودًا بعدد معين من النسخ، على أن يبدأ إنتاجه وتسليمه للعملاء في عام 2027 بسعر تقديري يبدأ من نحو 320 ألف يورو في أوروبا ونحو 307 آلاف دولار في السوق الأمريكية.