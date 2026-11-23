تتجه الأنظار داخل النادي الأهلي إلى المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز ليس فقط باعتبارها واحدة من أهم محطات المنافسة على صدارة الدوري الممتاز ولكن أيضًا في ظل ارتباط نتيجتها بملف المكافآت المالية للاعبي الفريق بعدما كشفت الساعات الماضية عن حقيقة موقف الإدارة من تخصيص حوافز استثنائية لتحفيز اللاعبين قبل اللقاء.

وحسمت إدارة الكرة بالأهلي الجدل المثار بشأن رصد مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز على بيراميدز مؤكدة عدم تخصيص أي حوافز مالية استثنائية لهذه المباراة رغم أهميتها الكبيرة في حسابات الفريق الأحمر خلال المرحلة الحالية ورغبته في مواصلة المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الأهلي وبيراميدز مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة في لقاء يحمل أهمية مضاعفة للفريقين في ظل الصراع المباشر على المراكز المتقدمة وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة إلى الاستعداد مبكرًا للمباراة والدخول في معسكر مغلق لفرض حالة من التركيز والانضباط قبل المواجهة.

الأهلي يرفض سياسة المكافآت الاستثنائية أمام بيراميدز

وبحسب مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي فإن ما تردد بشأن تخصيص مكافآت استثنائية للاعبين مقابل الفوز على بيراميدز لا أساس له من الصحة مشيرًا إلى أن إدارة الكرة ترى أن المباراة لا تحتاج إلى حوافز إضافية في ظل إدراك اللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وقيمة النقاط الثلاث في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدًا طبيعة المواجهة وأن الفوز على بيراميدز يمثل هدفًا أساسيًا للفريق خاصة أن المنافسة على الصدارة لا تحتمل فقدان المزيد من النقاط وهو ما يجعل دوافع اللاعبين مرتبطة بقيمة النادي وطموحات جماهيره وليس بالحصول على مكافآت مالية إضافية.

وأضاف أن الحديث عن الأموال قبل المباريات الكبرى لا يتناسب مع طبيعة الأهلي الذي اعتاد لاعبوه خوض المواجهات المهمة بهدف تحقيق الانتصارات وحصد البطولات مؤكدًا أن الإدارة لا تتأخر عن مساندة الفريق وتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق أهدافه.

لائحة الأهلي تفتح الباب أمام مكافآت الإجادة

وفي الوقت الذي نفت فيه الإدارة تخصيص مكافآت استثنائية لمواجهة بيراميدز فإن لائحة الفريق الأول تتضمن بالفعل آليات واضحة لصرف المكافآت المالية سواء المرتبطة بالنتائج أو مكافآت الإجادة التي يمكن اعتمادها وفقًا للصلاحيات المحددة داخل قطاع الكرة.

وتمنح اللائحة مدير الكرة صلاحيات تتعلق بتقديم مقترحات لصرف مكافآت خاصة للاعبين كما تتيح له التقدم بطلب رسمي إلى المشرف العام على قطاع الكرة لاعتماد مكافآت إضافية حال وجود ما يستدعي ذلك على أن تخضع هذه الطلبات للإجراءات الإدارية المتبعة داخل النادي.

وبالتالي فإن عدم وجود مكافأة استثنائية معلنة قبل مواجهة بيراميدز لا يعني غلق الباب أمام أي حوافز مالية عقب اللقاء إذ يمكن دراسة الأمر وفقًا لما تنص عليه اللائحة وبناءً على تقييم النتيجة وما يقدمه اللاعبون خلال المباراة.

الفوز على بيراميدز يفتح ملف المستحقات المجمدة

وتبقى النقطة الأبرز في ملف المكافآت داخل الأهلي مرتبطة بقرار سابق يقضي بتجميد بعض المكافآت ونسب اللاعبين مع استمرار صرف الرواتب الشهرية بصورة طبيعية في إطار الإجراءات التي اتخذتها الإدارة خلال الفترة الماضية.

وكشف المصدر أن تحقيق الفوز على بيراميدز سيترتب عليه رفع قرار تجميد المكافآت السابقة ونسب اللاعبين والإفراج عن المستحقات المالية التي توقفت خلال الفترة الماضية وهو ما يمنح المباراة أهمية إضافية داخل غرفة ملابس الفريق بعيدًا عن مسألة تخصيص مكافأة استثنائية جديدة.