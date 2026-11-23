قدم الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، تحليلاً فنياً لمواجهة الأهلي وبيراميدز المرتقبة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مستعرضًا أبرز نقاط القوة ومفاتيح اللعب لدى الفريقين.

وأكد شوبير صعوبة المواجهة، مشيرًا إلى أن فرص الفوز متساوية بين الفريقين بنسبة 50% لكل منهما، رغم تفوق الأهلي في تاريخ المواجهات المباشرة.

وقال شوبير: «المباراة صعبة جدًا ونسبة الفوز بين الفريقين 50 إلى 50، والمواجهات التاريخية لصالح الأهلي، لكن المباريات الأربع الأخيرة لم ينجح الأهلي في الفوز، وفاز بيراميدز في الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا بنتيجتي 2-0 و3-0».

وتطرق شوبير إلى أهمية الأطراف في حسم اللقاء، موضحًا أن الجبهة اليمنى كانت أحد أبرز مصادر قوة بيراميدز في الموسم الماضي بفضل تألق محمد الشيبي، لكن محمد هاني استعاد مستواه بشكل لافت، ليصبح منافسًا قويًا له.

وأضاف أن الشيبي يتفوق في إرسال العرضيات، بينما يتميز محمد هاني بالتسديدات، مشيرًا إلى أن الجبهة اليمنى للأهلي ستضم الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمد هاني، في حين يعتمد بيراميدز على مصطفى فتحي ومحمد الشيبي.

واختتم شوبير تحليله بالتأكيد على أن ثنائي بيراميدز، مصطفى فتحي والشيبي، يمثلان مصدر خطورة كبيرًا للفريق السماوي حال ظهورهما بمستواهما المعهود.

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