أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة بحبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بابتزاز رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة، والاستيلاء منه على مبالغ مالية بلغت نحو 9 ملايين جنيه، بعدما هددته بفضح أسراره الشخصية ونشر صور ومقاطع فيديو خاصة به، عقب نشوب علاقة عاطفية بينهما بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه تقدم ببلاغ إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة، اتهم فيه فتاة تدعى «م. ج»، تربطه بها علاقة عاطفية، بابتزازه ماديًا وتهديده بالإساءة إلى سمعته الشخصية والمهنية، حال امتناعه عن دفع مبالغ مالية طلبتها منه.

وبحسب أقوال الشاكي، بدأت الواقعة بعلاقة عاطفية بينه وبين المتهمة، تطورت إلى حصولها على صور ومقاطع فيديو خاصة به، قبل أن تتحول تلك المواد إلى وسيلة للضغط عليه، بعدما هددته بنشرها وإرسالها إلى معارفه، لإجباره على تحويل الأموال إليها، تحت شعار «يا الدفع يا الفضيحة».

وأضاف البلاغ أن المتهمة استعانت بشخصين مجهولين وآخرين لمعاونتها في ممارسة الضغوط عليه، من خلال إرسال رسائل عبر تطبيق «واتساب» تتضمن تهديدات بإيذائه ومطالبته بسداد مبالغ مالية، فضلًا عن التوجه إلى مقر عمله في محاولة لإجباره على الاستجابة لمطالبهم، وهو ما قال إنه رصده من خلال كاميرات المراقبة.

وأوضحت التحقيقات أن الأموال، وفقًا لما ورد بالبلاغ، وصلت إلى نحو 9 ملايين جنيه، جرى الحصول على أجزاء منها عبر تحويلات بنكية وحساب المتهمة على تطبيق «إنستا باي»، المرتبط برقم هاتفها، فيما تسلمت مبالغ أخرى نقدًا خلال لقاءات جمعتها برجل الأعمال أو عن طريق أشخاص تابعين لها.

وأشار الشاكي إلى امتلاكه محادثات ورسائل ومكالمات هاتفية قال إنها تكشف تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن المتهمة أقرت له خلال تواصله معها بطلب الأموال وتهديده، بحسب روايته الواردة في البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة واقتيادها إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، قبل عرضها على جهات التحقيق التي أصدرت قرارًا بحبسها على ذمة القضية.