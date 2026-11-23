أكد عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، أن ما كشفته مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من مقترحات تهجير الفلسطينيين إلى مصر، يمثل توثيقًا مهمًا للموقف المصري التاريخي، ويؤكد أن القاهرة كانت واضحة وحاسمة في رفض أي محاولات تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال السكري إن اعتراف بايدن بأنه كان يتوقع رفض الرئيس السيسي لهذا المقترح، يعكس حجم الإدراك الدولي لثبات الموقف المصري، ويؤكد أن القيادة السياسية المصرية لم تتعامل مع محاولات التهجير باعتبارها حلولًا مؤقتة للأزمة، بل أدركت منذ البداية أنها تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للقضية الفلسطينية وفرض أمر واقع جديد على حساب حقوق أصحاب الأرض.

وأضاف أن الرئيس السيسي قدم موقفًا وطنيًا وتاريخيًا حاسمًا، حين أكد أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، وأن سيناء ليست بديلًا عن الوطن الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لم يكن دفاعًا عن حدود الدولة المصرية فحسب، وإنما دفاعًا عن جوهر القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر أثبتت أن دعم القضية الفلسطينية لا يقتصر على التصريحات والمواقف السياسية، وإنما يمتد إلى تحركات دبلوماسية وإنسانية واسعة، وجهود متواصلة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، والعمل على منع اتساع دائرة الصراع، مع التمسك بحل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن شهادة بايدن تمثل دليلًا جديدًا على أن الموقف المصري كان استباقيًا ومسئولًا، وأن الرئيس السيسي نجح في حماية أحد أهم ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، وإفشال محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، مؤكدًا أن التاريخ سيسجل لمصر وقيادتها هذا الموقف باعتباره أحد أبرز مواقف الدفاع عن الحقوق العربية والفلسطينية.